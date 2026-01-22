22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos, tras la renuncia del ministro de Transporte

La administración de La Libertad Avanza anunció que Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore dejaron sus cargos en Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente. Fue luego de la dimisión de Luis Pierrini como secretario de Transporte.

Por
El Gobierno anunció cambios en Trenes Argentinos.

El Gobierno anunció cambios en Trenes Argentinos.

El Gobierno anunció que Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore renunciaron como presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura respectivamente, luego de la salida de Luis Pierrini como secretario de Transporte debido a motivos personales.

Te puede interesar:

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

En un comunicado, la Secretaría de Transporte, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, confirmó que Sebastián Giorgetti sucederá a Boschin y remarcó su trayectoria: "Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector".

"Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía, desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", agregaron en esta línea.

Gerardo Boschin y Leonardo Competore
Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore.

Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore.

En tal sentido, confirmaron al sucesor de Comperatore: "Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Abogado de profesión, González cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"En los últimos años también se destacó en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", señalaron.

La renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó el miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. Así lo informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Economía, en el que también agregó que el funcionario será reemplazado por Fernando Herrmann, un arquitecto que tendrá su primera experiencia en el sector público.

"El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al mando de la secretaría", sostuvo el comunicado oficial del Gobierno. Luego, adelantaron que "en su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Según el comunicado del Gobierno, Herrmann es un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano "con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE)".

"Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)", cerró el comunicado del Ministerio de Economía, en el que se informó sobre la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al currículum de Herrmann, el arquitecto no posee experiencia en el sector público y solo se desempeñó en iniciativas privadas. Su principal foco profesional estuvo desarrollado en el "Estudio Herrmann & arquitectos asociados", una compañía con 34 años de antigüedad que estuvo a cargo de la construcción de edificios, lujosas mansiones en countries y hasta remodelaciones de hospitales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paro de colectivos desde las 13.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: El Nuevo Halcón programó la reunión para el viernes

El corte de suministro se dio en medio del pico de la demanda de energía.

Cuál es el estado de las líneas de subte tras el masivo apagón en el AMBA

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

El Gobierno anunció que la tasa de homicidios llegó a mínimos históricos: bajó un 17% en 2025

Paul Starc renunció como titular de la UIF.

Otra baja en el Gobierno: renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera

Javier Milei se encontró con el secretario de Estados de Estados Unidos Marco Rubio en Davos

Milei se encontró con Marco Rubio, uno de los hombres fuertes de Trump en política exterior

Ian Sielecki hizo notar el error en el mapa sobre las Islas Malvinas en Francia.
play

El embajador argentino en Francia pidió tapar un mapa que que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico

Rating Cero

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

El protagonista de la obra teatral Rocky recordó a su hermano fallecido.

Video: el momento paranormal que vivió Nico Vázquez mientras hablaba de su hermano

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

últimas noticias

El hecho sucedió en las oficinas de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile.

Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Hace 20 minutos
La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Hace 35 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del viernes 23 de enero

Hace 47 minutos
play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

Hace 58 minutos
Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Hace 1 hora