Renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos, tras la renuncia del ministro de Transporte

La administración de La Libertad Avanza anunció que Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore dejaron sus cargos en Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente. Fue luego de la dimisión de Luis Pierrini como secretario de Transporte.

En un comunicado, la Secretaría de Transporte, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, confirmó que Sebastián Giorgetti sucederá a Boschin y remarcó su trayectoria: "Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones, empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros. Giorgetti cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector".

"Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde el 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección dentro de la compañía , desempeñándose durante los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo, con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema ferroviario nacional", agregaron en esta línea.

En tal sentido, confirmaron al sucesor de Comperatore: "Por su parte, Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Abogado de profesión, González cuenta con vasta experiencia en empresas ferroviarias del Estado formando parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025".

"En los últimos años también se destacó en su labor como Secretario General en Trenes Argentinos Operaciones. Cuenta también con experiencia previa en el ámbito judicial, habiéndose desempeñado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", señalaron.

La renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó el miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. Así lo informó mediante un comunicado oficial el Ministerio de Economía, en el que también agregó que el funcionario será reemplazado por Fernando Herrmann, un arquitecto que tendrá su primera experiencia en el sector público.

"El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al mando de la secretaría", sostuvo el comunicado oficial del Gobierno. Luego, adelantaron que "en su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Según el comunicado del Gobierno, Herrmann es un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano "con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE)".

"Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)", cerró el comunicado del Ministerio de Economía, en el que se informó sobre la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte.

De acuerdo al currículum de Herrmann, el arquitecto no posee experiencia en el sector público y solo se desempeñó en iniciativas privadas. Su principal foco profesional estuvo desarrollado en el "Estudio Herrmann & arquitectos asociados", una compañía con 34 años de antigüedad que estuvo a cargo de la construcción de edificios, lujosas mansiones en countries y hasta remodelaciones de hospitales.