Extraditaron a Argentina al sicario uruguayo acusado de un doble crimen narco en Pilar y Recoleta Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar estaba prófugo en Florianópolis y llegará al país en las próximas horas en un vuelo comercial, tras el operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. Será indagado entre el viernes y el lunes próximo.







Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar está bajo custodia de la PFA.

El sicario uruguayo acusado de un doble crimen narco en Pilar y Recoleta fue extraditado al país tras permanecer prófugo en Brasil. En un operativo fue encabezado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, que trasladó al país a Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar para ser indagado entre el viernes y el lunes próximo.

Escobar está acusado de dos homicidios: el de Fabián Sturm Jardón, asesinado a tiros en diciembre de 2024, y el de Marcelo Nicolás González Algerini, crimen con arma de fuego ocurrido el 12 de octubre del mismo año en la localidad de La Lonja, Pilar.

La causa está unificada y se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Alberto Bringas.

Sicario en Argentina: Así le disparaba a un hombre en Recoleta el sicario ahora detenido en el país.



"Fue extraditado en las últimas horas a Argentina, que hasta último momento hizo todo lo posible para no subir al avión y lo traigan rumbo a nuestro país para poder enfrentar a la justicia", informó el periodista de C5N Leonardo García en el programa De Una.