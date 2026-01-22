22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Extraditaron a Argentina al sicario uruguayo acusado de un doble crimen narco en Pilar y Recoleta

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar estaba prófugo en Florianópolis y llegará al país en las próximas horas en un vuelo comercial, tras el operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. Será indagado entre el viernes y el lunes próximo.

Por
Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar está bajo custodia de la PFA. 

Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar está bajo custodia de la PFA. 

El sicario uruguayo acusado de un doble crimen narco en Pilar y Recoleta fue extraditado al país tras permanecer prófugo en Brasil. En un operativo fue encabezado por la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, que trasladó al país a Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar para ser indagado entre el viernes y el lunes próximo.

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.
Te puede interesar:

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Escobar está acusado de dos homicidios: el de Fabián Sturm Jardón, asesinado a tiros en diciembre de 2024, y el de Marcelo Nicolás González Algerini, crimen con arma de fuego ocurrido el 12 de octubre del mismo año en la localidad de La Lonja, Pilar.

La causa está unificada y se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, con intervención del fiscal Sebastián Alberto Bringas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2014392973841027235&partner=&hide_thread=false

“Fue extraditado en las últimas horas a Argentina, que hasta último momento hizo todo lo posible para no subir al avión y lo traigan rumbo a nuestro país para poder enfrentar a la justicia”, informó el periodista de C5N Leonardo García en el programa De Una.

Noticia en desarrollo.-

Noticias relacionadas

El colectivo y los autos involucrados en el choque múltiple en Palermo.

Choque múltiple en Palermo: un chofer de colectivo se desvaneció y embistió varios vehículos estacionados

Tras el aumento de la VTV, la multa por no tenerla al día supera una cifra millonaria.

Tras el aumento: a cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en 2026

play

El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

El último parte médico de Bastian marca que elmenor deberá someterse a una traqueotomía

El conmovedor mensaje de la mamá de Bastian, el nene que sigue internado por el accidente en Pinamar

play

Tensión en Villa Luzuriaga: un comerciante fue denunciado por abusar a una nena de 11 años

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

Rating Cero

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

La bailarina tuvo que hacer terapia para poder enfrentar el programa. 

Momi Giardina contó que la pasó mal en MasterChef y tuvo que ir al psiquiatra

La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas.

"A llorar a la iglesia": Thiago Medina respondió a una Daniela Celis desesperada

Su polémico divorcio en 1994, trascendió en los medios por la infidelidad del actor en el mismo día de su casamiento..

El ex de Catherine Fulop la acusó de "vendepatria" y la amenazó en vivo

El caso de la pareja que duró muy poco debido a una infidelidad

¿Crisis en poco tiempo? A esta famosa modelo argentina la estarían engañando tras ponerse en pareja

últimas noticias

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Hace 21 minutos
España se encuentra conmocionada por el choque de trenes.

Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Hace 22 minutos
Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

Hace 36 minutos
play
La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

Hace 37 minutos
El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.

Operaron del corazón a un jugador de Rosario Central: qué dice el primer parte médico

Hace 46 minutos