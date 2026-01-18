El abogado de Marta Fort aseguró que la mujer de 89 años atropellada "no está mal" La víctima perdió el conocimiento después de la embestida de la hija de Ricardo Fort. "Se trató de un accidente de tránsito", insistió el defensor. Por + Seguir en







Marta Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort.

El abogado de Marta Fort le restó gravedad al choque que protagonizó su defendida en Palermo y que dejó a una mujer de 89 años desmayada y a un hombre de 31 años con traumatismos leves. La mayor de las víctimas fue trasladada por el SAME al Hospital Rivadavia.

"Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando", apuntó el abogado de la hija del empresario Ricardo Fort, César Carozza, y agregó: "La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual".

Además, el defensor de Marta Fort aclaró en TN que ella "está bien, en su casa" y se comprometió a "pasar a buscar el sumario", si es que se labra, porque es el encargado de realizar la denuncia de siniestro.

Embed - MARTITA FORT ATROPELLÓ a una SEÑORA de 89 AÑOS Cómo fue el accidente de Marta Fort La joven conducía su vehículo por la calle Migueletes al 1100 cuando embistió a la mujer de 89 años. El impacto ocurrió entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, zona donde la víctima recibió asistencia médica inmediata.

Alejandro Moreyra, cronista de C5N, conversó con Adrián Salonia desde el lugar de los hechos y agregó información importante. "Otro muchacho, de 31 años, que habría sufrido algunos golpes, fue atendido en el mismo lugar por el SAME", detalló y precisó: "Varios vecinos ni se enteraron del suceso. Se ve que el trabajo de los médicos fue veloz".