España advirtió que una ofensiva de Estados Unidos en Groenlandia marcaría el fin de la OTAN

El presidente de ese país, Pedro Sánchez, afirmó que una acción militar de Washington en el Ártico sería la “carta de defunción” de la Alianza Atlántica y beneficiaría directamente a Putin.

El presidente de España, Pedro Sánchez, advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos sobre Groenlandia significaría el fin de la OTAN. Según sostuvo, ese escenario no solo quebraría la alianza transatlántica, sino que convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el principal beneficiado.

“Si se produjera un acto de fuerza de Estados Unidos en Groenlandia, sería la carta de defunción de la OTAN”, afirmó Sánchez en una entrevista publicada por La Vanguardia. En la misma línea, remarcó que una invasión del territorio “haría a Vladímir Putin el hombre más feliz del mundo”.

Para el mandatario español, las tensiones en torno a Groenlandia deben abordarse dentro de los canales institucionales de la Alianza Atlántica. “Si hay una legítima preocupación por la parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN”, remarcó, al insistir en la necesidad de preservar la defensa común.

Consultado sobre la credibilidad de las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, Sánchez fue categórico: “Cuando uno escucha y lee según qué declaraciones, hay que tomárselas en serio”.

Trump anunció aranceles a los países que no respalden la anexión de Groenlandia

Las declaraciones de Sánchez se conocieron después de que Trump difundiera un extenso mensaje en su red Truth Social en el que anunció la imposición de aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia a Estados Unidos. Según precisó, a partir del 1 de febrero de 2026 se aplicará un arancel del 10 % a las mercancías provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, porcentaje que se elevará al 25 % desde el 1 de junio del mismo año.

En su publicación, Trump sostuvo que Estados Unidos ha “subvencionado” durante décadas a Dinamarca y a otros países europeos, y afirmó que la seguridad global está en riesgo. “China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Solo Estados Unidos puede participar en este juego, y con mucho éxito”, escribió.

El presidente estadounidense aseguró que los aranceles se mantendrán vigentes hasta que se alcance un acuerdo para la “compra total” de Groenlandia y señaló que Washington está dispuesto a negociar con los países involucrados. También vinculó la necesidad de adquirir el territorio con el desarrollo de sistemas de defensa avanzados, a los que calificó como clave para la seguridad de Estados Unidos y del mundo.

