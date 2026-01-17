17 de enero de 2026 Inicio
Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Las Cañitas

La hija del fallecido Ricardo Fort protagonizó un accidente al volante en Migueletes y Olleros. Se bajó del auto a asistir a la víctima, que quedó inconsciente, hasta que llegó personal del SAME. También resultó herido un hombre de 31 años.

Martita, la hija de Ricardo Fort, fue protagonista de un accidente: atropelló a una mujer de 89 años. 

Marta Fort protagonizó un grave incidente vial este sábado al mediodía en el barrio porteño de Las Cañitas. La joven, hija del fallecido Ricardo Fort, conducía su vehículo por la calle Migueletes al 1100 cuando embistió a una mujer de 89 años. El impacto ocurrió entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, zona donde la víctima recibió asistencia médica inmediata.

El SAME acudió al lugar del siniestro tras recibir el llamado de alerta. Los profesionales de la salud socorrieron a la señora, quien se encontraba tendida en el suelo sin conocimiento. Posteriormente, la ambulancia concretó el traslado de la paciente hacia el Hospital Rivadavia. Según los médicos, afortunadamente, la mujer recuperó la conciencia y se encuentra bien.

Alejandro Moreyra, cronista de C5N, conversó con Adrián Salonia desde el lugar de los hechos y agregó información importante. "Otro muchacho, de 31 años, que habría sufrido algunos golpes, fue atendido en el mismo lugar por el SAME", sumó. "Varios vecinos ni se enteraron del suceso. Se ve que el trabajo de los médicos fue veloz", precisó el periodista.

Quién tuvo la responsabilidad del accidente en el que Marta Fort embistió a una mujer

"Lamentablemente, la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible", declaró el abogado de Marta Fort ante distintos medios. El letrado también confirmó que la hermana de Felipe Fort no quedó demorada por las autoridades policiales. Según sus palabras, la Policía permitió que la joven regresara a su domicilio de manera inmediata tras las pericias iniciales.

De todas formas, la Justicia labrará las actuaciones correspondientes debido a la existencia de una persona lesionada. "Hay que esperar los resultados del test de alcoholemia", comentaron los panelistas de La voz de la calle. Al ver la tranquilidad con la que pasaron las horas luego del siniestro, concluyeron que probablemente "no pase a mayores".

Según allegados y personas que estuvieron presentes en el lugar, Marta Fort se encuentra en buen estado de salud, aunque lógicamente afectada por la situación vivida. El entorno de la joven manifestó su compromiso para seguir de cerca la evolución de la anciana. "Me comprometo a ocuparme de la mujer", sostuvo el representante.

Furriel se mostró en Uruguay junto a su nueva pareja

La nueva pareja de Joaquín Furriel: quién es Marta Campuzano y cómo se conocieron

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

La tenista y el deportista forjaron una relación casi familiar durante más de una década.
El adiós a Guillermo Salatino, el periodista que custodió los secretos de Gabriela Sabatini hasta el final

El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. 
Una hora de puras risas: este comediante estadounidense estrenó su especial en Netflix

Juan Pablo y Evangelina realizando trucos en el hielo.

La pasión de Evangelina Anderson: el detrás de escena de su video viral patinando sobre hielo

