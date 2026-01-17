Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Las Cañitas La hija del fallecido Ricardo Fort protagonizó un accidente al volante en Migueletes y Olleros. Se bajó del auto a asistir a la víctima, que quedó inconsciente, hasta que llegó personal del SAME. También resultó herido un hombre de 31 años. Por + Seguir en







Martita, la hija de Ricardo Fort, fue protagonista de un accidente: atropelló a una mujer de 89 años.

Marta Fort protagonizó un grave incidente vial este sábado al mediodía en el barrio porteño de Las Cañitas. La joven, hija del fallecido Ricardo Fort, conducía su vehículo por la calle Migueletes al 1100 cuando embistió a una mujer de 89 años. El impacto ocurrió entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, zona donde la víctima recibió asistencia médica inmediata.

El SAME acudió al lugar del siniestro tras recibir el llamado de alerta. Los profesionales de la salud socorrieron a la señora, quien se encontraba tendida en el suelo sin conocimiento. Posteriormente, la ambulancia concretó el traslado de la paciente hacia el Hospital Rivadavia. Según los médicos, afortunadamente, la mujer recuperó la conciencia y se encuentra bien.

Alejandro Moreyra, cronista de C5N, conversó con Adrián Salonia desde el lugar de los hechos y agregó información importante. "Otro muchacho, de 31 años, que habría sufrido algunos golpes, fue atendido en el mismo lugar por el SAME", sumó. "Varios vecinos ni se enteraron del suceso. Se ve que el trabajo de los médicos fue veloz", precisó el periodista.

La señora cruzo a media calle y martita fort no logro esquivarla. La señora esta fuera de peligro. #LAM pic.twitter.com/5mJeW6zZZs — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 17, 2026 Quién tuvo la responsabilidad del accidente en el que Marta Fort embistió a una mujer "Lamentablemente, la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible", declaró el abogado de Marta Fort ante distintos medios. El letrado también confirmó que la hermana de Felipe Fort no quedó demorada por las autoridades policiales. Según sus palabras, la Policía permitió que la joven regresara a su domicilio de manera inmediata tras las pericias iniciales.

De todas formas, la Justicia labrará las actuaciones correspondientes debido a la existencia de una persona lesionada. "Hay que esperar los resultados del test de alcoholemia", comentaron los panelistas de La voz de la calle. Al ver la tranquilidad con la que pasaron las horas luego del siniestro, concluyeron que probablemente "no pase a mayores".