Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

La hija de Ricardo Fort circulaba sobre la calle Migueletes y embistió a la víctima, quien tiene 89 años y había quedado tendida en el suelo con pérdida de conocimiento.

Marta Fort, hija del empresario fallecido Ricardo Fort, protagonizó un grave incidente vial el sábado en el barrio porteño de Las Cañitas, cuando conducía su vehículo y embistió a una mujer de 89 años, que fue asistida por un grupo de médicos.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar.
El aumento de la VTV ya está vigente: qué costo tiene para enero 2026

El hecho se produjo en la calle Migueletes al 100, cuando Fort circulaba sobre el carril izquierdo y embistió la víctima, que se encontraba detrás de un vehículo en doble fila y salió sorpresivamente. Ante esta situación, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) socorrieron a la mujer, quien se encontraba tendida en el suelo con pérdida de conocimiento.

En tanto, el abogado de la hija del empresario, César Carozza, afirmó que la víctima permanece en buen estado tras ser asistida y fuera de peligro. "La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual", señaló en diálogo con TN.

Además de la mujer, un hombre de 31 años tuvo traumatismos leves y fue asistido en el lugar. Por el suceso intervino la Policía de la Comuna 14, mientras que la Unidad de Flagrancia Norte dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula de "lesiones" contra la hija del empresario, que fue notificada y se retiró del lugar.

