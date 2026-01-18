Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló La hija de Ricardo Fort circulaba sobre la calle Migueletes y embistió a la víctima, quien tiene 89 años y había quedado tendida en el suelo con pérdida de conocimiento. Por + Seguir en







Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Marta Fort, hija del empresario fallecido Ricardo Fort, protagonizó un grave incidente vial el sábado en el barrio porteño de Las Cañitas, cuando conducía su vehículo y embistió a una mujer de 89 años, que fue asistida por un grupo de médicos.

El hecho se produjo en la calle Migueletes al 100, cuando Fort circulaba sobre el carril izquierdo y embistió la víctima, que se encontraba detrás de un vehículo en doble fila y salió sorpresivamente. Ante esta situación, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) socorrieron a la mujer, quien se encontraba tendida en el suelo con pérdida de conocimiento.

Embed - MARTITA FORT ATROPELLÓ a una SEÑORA de 89 AÑOS En tanto, el abogado de la hija del empresario, César Carozza, afirmó que la víctima permanece en buen estado tras ser asistida y fuera de peligro. "La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual", señaló en diálogo con TN.