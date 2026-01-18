Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla Un éxito de Turquía de 2026 aterrizó a la gran N roja hace pocos días y ya es furor entre los suscriptores. En esta nota te contamos más detalles. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el 2026 y la convierten en la más consumida del mundo entero.

Se trata de un drama romántico que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, no podés perdértelo en estas vacaciones del mes de enero. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes con amigos.

Sinopsis de Amar, perder, la serie estreno de Netflix Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.

Las series turcas dejaron de ser una moda pasajera para transformarse en un contenido estratégico dentro del catálogo de Netflix. Amar, perder llegó en un momento clave y respondió a una demanda concreta del público: historias intensas, personajes complejos y conflictos emocionales profundos.

La plataforma ya había comprobado que este tipo de ficciones logra fidelizar espectadores y generar maratones de visualización. En este caso, el impacto fue aún mayor porque se trató del primer estreno fuerte de 2026. Netflix presentó la serie como una de sus cartas principales para iniciar el año y la respuesta superó las expectativas internas.

amar perder Tráiler de Amar, perder Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX Reparto de Amar, perder Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

TarIk Papuççuoglu

Deniz Türkali

Menderes Samancilar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Görkem Sevindik

Okan Çabalar amar