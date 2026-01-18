IR A
IR A

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

Un éxito de Turquía de 2026 aterrizó a la gran N roja hace pocos días y ya es furor entre los suscriptores. En esta nota te contamos más detalles.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el 2026 y la convierten en la más consumida del mundo entero.

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. Se trata de un drama romántico que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, no podés perdértelo en estas vacaciones del mes de enero. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes con amigos.

Sinopsis de Amar, perder, la serie estreno de Netflix

Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. Una historia de amor imposible sella el destino de dos familias cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del arisco heredero de un cobrador de deudas.

Las series turcas dejaron de ser una moda pasajera para transformarse en un contenido estratégico dentro del catálogo de Netflix. Amar, perder llegó en un momento clave y respondió a una demanda concreta del público: historias intensas, personajes complejos y conflictos emocionales profundos.

La plataforma ya había comprobado que este tipo de ficciones logra fidelizar espectadores y generar maratones de visualización. En este caso, el impacto fue aún mayor porque se trató del primer estreno fuerte de 2026. Netflix presentó la serie como una de sus cartas principales para iniciar el año y la respuesta superó las expectativas internas.

amar perder

Tráiler de Amar, perder

Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de Amar, perder

  • Ibrahim Çelikkol
  • Emine Meyrem
  • Yasemin Kay Allen
  • TarIk Papuççuoglu
  • Deniz Türkali
  • Menderes Samancilar
  • Sinan Bengier
  • Asuman Çakir
  • Görkem Sevindik
  • Okan Çabalar
amar
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Despiértate, la serie de Netflix de solo 6 capítulos.
play

Tiene 6 capítulos, está en Netflix y cuenta la historia de un trágico accidente que lo cambia todo

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 19 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 52 minutos
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 54 minutos
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 56 minutos
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 56 minutos