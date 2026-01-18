Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante Modelo francesa y una de las figuras emergentes del fashion system internacional, Loli Bahía acaparó la atención mediática tras sus reiteradas apariciones junto a Rosalía. + Seguir en







También cuenta con formación musical y experiencia en cine. La moda y el mundo del espectáculo internacional suman un nuevo nombre que concentra miradas y titulares: Loli Bahía. La joven modelo francesa, habitual de las pasarelas y campañas de las casas de lujo más prestigiosas, quedó bajo el foco mediático tras ser vinculada sentimentalmente con Rosalía. Las apariciones públicas junto a la cantante española despertaron un fuerte interés y la ubicaron como la figura que habría conquistado a la artista conocida como “Motomami”.

Las versiones sobre este vínculo comenzaron a multiplicarse luego de que circularan imágenes de ambas recibiendo el Año Nuevo en las playas de Río de Janeiro. El festejo en Brasil marcó un punto de inflexión y dio lugar a una seguidilla de gestos que los seguidores de Rosalía interpretaron como señales claras de cercanía. Desde ese momento, la química entre la modelo y la cantante se volvió evidente, alimentando una historia donde se cruzan el universo fashion y el pop global.

Rosalía Redes sociales A estas escenas se sumaron fotografías en contextos más cotidianos, como paseos tomadas de la mano por calles de Madrid y París. Las postales, registradas en dos capitales clave de la moda, generaron una ola de repercusiones en redes sociales y medios internacionales. Con cada nueva imagen, Loli Bahía y Rosalía refuerzan la percepción de un vínculo que muchos ya señalan como uno de los romances más comentados del inicio de 2026.

Quién es Loli Bahía, la posible nueva pareja de Rosalía Loli Bahía, cuyo nombre real es Dolores Bahia Roubille, es una modelo francesa de 23 años que logró posicionarse como una de las figuras más relevantes de la moda contemporánea. Nació en Lyon y posee ascendencia española y argelina, un origen diverso que acompaña su proyección internacional. Su carrera despegó tras ser descubierta en el certamen Egeri Tour y tomó impulso definitivo en 2020 con su debut para Louis Vuitton. Desde entonces, desfiló y protagonizó campañas para firmas icónicas como Chanel, Saint Laurent y Prada, además de destacarse recientemente al abrir el evento Vogue World 2024 en París.

Rosalía junto con la modelo Loli Bahía 2 Su perfil artístico va mucho más allá del modelaje. Antes de ingresar al mundo de las pasarelas, Bahía se formó en el Conservatorio de Lyon, donde estudió música clásica y jazz, y aprendió a tocar instrumentos como el trombón y la batería. Esa base creativa la conecta naturalmente con el universo musical y se complementa con sus primeros pasos en el cine, con participaciones en producciones como Jeanne du Barry. Esta combinación de disciplinas la define como una artista versátil, con una sensibilidad que dialoga con otras expresiones culturales.

En el plano personal, su nombre comenzó a circular con fuerza tras ser vinculada a Rosalía. Las especulaciones crecieron luego de que ambas fueran vistas juntas celebrando la llegada de 2026 en las playas de Río de Janeiro. A partir de ese momento, las apariciones compartidas se repitieron en ciudades como Madrid y París, donde distintas imágenes las mostraron caminando juntas y en actitud cercana. Aunque no existe confirmación oficial, estas escenas despertaron un marcado interés en medios de moda y espectáculo, que siguen de cerca cada nuevo movimiento de la modelo francesa.