La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial se desarrollará en la ciudad suiza entre el 19 y el 23 de enero bajo el tema "El espíritu del diálogo". Qué día será la exposición de Milei ante líderes políticos y empresariales.

Javier Milei participará esta semana de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos , con un discurso en el que se prevé una defensa del liberalismo y la manifestación de su intención de avanzar en una alianza internacional de derecha.

Bajo el tema "El espíritu del diálogo", Davos 2026, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero , ofrece una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.

Desde la Casa Rosada anticipan que en su discurso, el miércoles a las 15:45 (11:45 hora argentina), volverá a defender el liberalismo económico y a profundizar sus cuestionamientos contra lo que denomina "agenda woke" .

Además, Milei buscaría reforzar vínculos con líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ; la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni ; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También participarán referentes regionales como el presidente elector de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Perú, José Jeri; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña .

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones "para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto".

La Reunión Anual convoca a líderes de una amplia gama de países, sectores y comunidades para fomentar un intercambio abierto y un diálogo práctico sobre los desafíos globales.

Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

Dado que la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global, la reunión refleja un conjunto diverso de perspectivas moldeadas por diferentes contextos económicos, sociales y regionales.

Cómo fueron los discursos de Javier Milei en el Foro de Davos

En su primera participación como presidente, Milei utilizó Davos como plataforma para exponer sin matices su visión del mundo y del rumbo económico. El eje central fue una crítica directa al socialismo y una reivindicación del capitalismo como sistema moralmente superior.

"Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza", advirtió ante líderes y empresarios.

En ese mismo discurso, el mandatario sostuvo que los experimentos colectivistas "nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo sino que, por el contrario, son su causa", y utilizó a la Argentina como ejemplo histórico de los efectos de ambos modelos.

La crítica también alcanzó al concepto de justicia social y al rol del Estado. "El problema es que la justicia social no sólo no es justa sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta", sostuvo, al cuestionar el financiamiento estatal a través de impuestos.

Un año después, Milei volvió a Davos con un discurso aún más confrontativo en el plano cultural y político. Esta vez, el foco estuvo puesto en lo que denominó la "subversión cultural" y la ideología "woke".

"El virus mental de la ideología woke es el cáncer que hay que extirpar", sentenció ante los asistentes, en una de las frases más resonantes de su intervención. Desde ese lugar, cuestionó el feminismo, la ideología de género y el ambientalismo, al tiempo que volvió a reivindicar al mercado como motor del progreso. "El mercado no tiene fallas", insistió, retomando conceptos ya expuestos en su presentación anterior.

Milei también aprovechó el escenario para hacer un balance de su primer año de gestión y presentarse como un caso singular en el mapa político global. "No tenía apoyo de legisladores, gobernadores ni medios. La Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de la política por decirle la verdad en la cara a la gente", afirmó.

El cierre de su discurso estuvo marcado por un fuerte respaldo a Donald Trump y a otros líderes afines ideológicamente. "A lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea en todos los rincones del planeta", dijo, antes de enumerar a Elon Musk, Giorgia Meloni, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Benjamín Netanyahu y el propio Trump.

"Les estoy proponiendo que hagamos de Occidente grande nuevamente. La Argentina ha roto sus cadenas y los invitamos a oír el grito sagrado: libertad, libertad, libertad", concluyó.