18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La abogada argentina retenida en Brasil acusada de racismo aseguró que está "muerta de miedo"

“Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara", relató la joven. Afirmó que está recibiendo "muchísimas amenazas".

Por
Agostina Páez aseguró estar recibiendo muchísimas amenazas.

Agostina Páez aseguró estar "recibiendo muchísimas amenazas".

La abogada argentina de 29 años que quedó retenida en Río de Janeiro, Brasil, tras ser acusada de agredir con insultos y gestos racistas a un empleado de un bar de la playa de Ipanema, afirmó que está recibiendo "muchísimas amenazas" en sus cuentas de redes sociales y por eso decidió cerrarlas. "Estoy muerta de miedo”, aseguró.

Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.
Te puede interesar:

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Según contó, habían pagado la entrada y lo que habían consumido y "cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento”, relató al diario El Liberal.

“Empezamos a decirles que nos estaban robando, que eran unos ladrones. Ellos se nos reían en la cara y se agarraban los genitales. Ahí es cuando yo hago esos gestos, pero eran más para mis amigas”, intentó explicar.

La abogada detalló que se encuentra “encerrada en un departamento" y que "en todos los medios brasileros está mi cara y mi nombre”.

Además aseguró estar "recibiendo muchísimas amenazas" y que por eso "cerré mis cuentas. Estoy muerta de miedo”,

La Justicia brasileña le incautó el pasaporte y ordenó que utilice una tobillera electrónica mientras continúa la causa por discriminación.

Qué paso con la abogada argentina retenida en Brasil

El incidente se produjo el pasado miércoles 14 de enero por la noche, cuando Agostina Páez, una reconocida influencer santiagueña, protagonizó una discusión con el personal del local por un supuesto error en el pago de la cuenta.

Según informan medios locales, la profesional estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión. Allí, Paéz comenzó a hacer gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

Tras la denuncia formal y la presentación de pruebas en la Comisaría 11ª de Rocinha, la acusada se presentó este sábado a prestar su declaración, según consignó G1. En el marco de la investigación penal, las autoridades incautaron su pasaporte y se ordenó que permanezca en el país con el uso de una tobillera electrónica de monitoreo hasta que se defina su situación judicial.

La medida cautelar de control electrónico obedece al hecho de que el caso se encuentra en etapa de instrucción y a la gravedad de la conducta imputada, que involucra discriminación y ofensas raciales, delitos que en Brasil están tipificados con penas que pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la interpretación judicial y las circunstancias específicas del caso.

La abogada, que fue identificada rápidamente como una influencer argentina, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram (desactivado) y casi 80 mil en TikTok (privado), será investigada por la Policía Civil, para determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bastian Jerez permanece internado.

Nuevo parte médico de Bastian: no hubo modificaciones en su estado

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Quería escuchar tu voz"

Hallaron la lancha hundida a 34 metros de profundidad.

Hallaron a 34 metros de profundidad la lancha turística hundida en el Parque Nacional Los Alerces

Fernando Báez Sosa junto a su mamá, Graciela Sosa.
play

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: las condenas de los acusados y la polémica por el documental

Violento robo millonario en una tienda de Pokémon en Nueva York.

Video: robaron a mano armada en pleno Manhattan y se llevaron u$s100 mil en cartas Pokémon

El soldado pertenecía al Centro Recreativo del Ejército Héroes de Malvinas, en Remedios de Escalada.

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino: ya son cuatro casos en un mes

Rating Cero

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

BTS está compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
play

BTS llega por primera vez a la Argentina: cómo se preparan las Army y qué sorpresas planean

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 26 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 59 minutos
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 1 hora
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 1 hora
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 1 hora