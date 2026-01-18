IR A
El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

La cantante subió fotos en Instagram para celebrar el natalicio N°36 de su prometido y mostró algunas escenas de su viaje al país vecino.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

Lali Espósito felicitó a Pedro Rosemblat por su cumpleaños N°36 en sus historias de Instagram y compartió escenas de sus vacaciones en Brasil. "Feliz cumple, amor mío", escribió la cantante sobre un video del conductor del canal de streaming Gelatina saliendo del mar.

Lali utilizó las redes soiciales para expresarse.
La felicitación de Lali Espósito a Pedro Rosemblat por su cumpleaños N°36.

Todas las fotos compartidas por la actriz transmiten una vibra veraniega y de playa: ya sea antes, durante o el después del contacto con la arena y el mar, como la última imagen. En ella, Lali y Rosemblat parecen abrazarse y frenar tras un día en las costas de Brasil.

El periodista decidió repostear ese pedacito de tranquila intimidad en sus propias historias y poner en valor a su prometida: "Gracias a Mariana que una vez más se puso la diez".

Lali Espósito y Pedro Rosemblat de vacaciones en Brasil.

En otra historia, Rosemblat felicitó a sus coetáneos el Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily y agradeció los saludos. "Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero", deslizó.

Cómo fue el anuncio de compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La pareja confirmó que se casarán con una publicación conjunta en Instagram. Además, la cantante compartió diferentes fotos del anillo de compromiso, lo que generó furor entre sus fanáticos en las redes sociales.

La joya contiene dos diamantes y su estilo es conocido como toi et moi, una expresión francesa que en español significa "tú y yo". Este tipo de diseño se volvió viral cuando la cantante Ariana Grande se comprometió. Su historia se remonta a cientos de años atrás, ya que fue popularizado por Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais en 1796, mientras que también el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy le entregó una pieza a Jackie Kennedy.

Pese a que se viralizó por el anuncio que se produjo el último miércoles, una usuaria advirtió algo en las redes: el anillo que se ve en las fotos publicadas ya había aparecido en posteos anteriores de la artista. Una usuaria de X, identificada como @agusvalente, compartió una foto que Lali utilizó para responder a otro usuario, en la que se la ve bajo una sombrilla y, en su mano, el anillo. Lo llamativo del posteo es la fecha: el 25 de diciembre de 2025.

