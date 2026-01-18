18 de enero de 2026 Inicio
El aumento de la VTV ya está vigente: qué costo tiene para enero 2026

El nuevo cuadro tarifario ya impacta en los conductores bonaerenses. Planificar el turno permite evitar demoras y recargos.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar.

  • La Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires aplicó un nuevo ajuste tarifario desde enero de 2026.
  • El incremento supera el 20% y eleva el costo del trámite para autos particulares a casi $100.000.
  • La VTV es obligatoria para vehículos con más de dos años de antigüedad o determinado kilometraje.
  • El turno se gestiona de forma online y requiere completar varios datos del titular y del rodado.

El aumento de la Verificación Técnica Vehicular ya se encuentra en vigencia en la provincia de Buenos Aires y modifica los valores que deben abonar los conductores para poder circular de manera legal. El ajuste impacta tanto en autos como en motos y vehículos de mayor porte.

La actualización del cuadro tarifario responde a una suba del 21,8% respecto de los valores que regían desde julio. Con este cambio, el trámite obligatorio alcanza cifras más caras y se convierte en un gasto a tener en cuenta para quienes deben renovar la oblea en los próximos meses.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar y que cumplen con los límites permitidos de emisiones contaminantes. La exigencia alcanza a unidades radicadas en la provincia, tanto de uso particular como comercial.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Cual es el valor de la VTV en enero 2026

Desde el 16 de enero, la tarifa básica para autos particulares en territorio bonaerense pasó a ser de $97.057,65, con IVA incluido. Hasta la última actualización, el costo era de $79.640,87, lo que refleja el impacto directo del incremento aplicado.

Los nuevos valores establecidos contemplan distintos tipos de vehículos. Las motos deben abonar $38.823,06, mientras que los vehículos de más de 2500 kilos tienen un costo de $174.703,77. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, el precio es de $58.234,59 para los de hasta 2500 kilos y de $87.351,89 para los que superan ese peso.

Pese a la suba, el Gobierno bonaerense recordó que continúan las exenciones para determinados casos. No deben pagar la VTV los vehículos de uso municipal, los móviles de bomberos ni aquellos pertenecientes a personas con discapacidad.



Como sacar turno para hacer la VTV en enero 2026

El turno para realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires se gestiona de manera online a través del sitio oficial del sistema. El primer paso consiste en ingresar a la página correspondiente y seleccionar la opción para reservar un turno.

Luego, se debe cargar la patente del vehículo y especificar el tipo de uso, ya sea particular, empresarial o exclusivo para personas con discapacidad. A continuación, el sistema solicita completar los datos de contacto de quien realizará el trámite y la información del titular del rodado.

El último paso es elegir la planta verificadora, la localidad y la fecha disponible para la revisión. Una vez confirmados todos los datos, el turno queda registrado y habilita a presentarse el día asignado para efectuar la inspección.

