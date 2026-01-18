El aumento de la VTV ya está vigente: qué costo tiene para enero 2026

El nuevo cuadro tarifario ya impacta en los conductores bonaerenses. Planificar el turno permite evitar demoras y recargos.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar.

El aumento de la Verificación Técnica Vehicular ya se encuentra en vigencia en la provincia de Buenos Aires y modifica los valores que deben abonar los conductores para poder circular de manera legal. El ajuste impacta tanto en autos como en motos y vehículos de mayor porte.

La actualización del cuadro tarifario responde a una suba del 21,8% respecto de los valores que regían desde julio. Con este cambio, el trámite obligatorio alcanza cifras más caras y se convierte en un gasto a tener en cuenta para quienes deben renovar la oblea en los próximos meses.

La VTV certifica que los vehículos se encuentran en condiciones adecuadas para transitar y que cumplen con los límites permitidos de emisiones contaminantes. La exigencia alcanza a unidades radicadas en la provincia, tanto de uso particular como comercial.

Desde el 16 de enero, la tarifa básica para autos particulares en territorio bonaerense pasó a ser de $97.057,65, con IVA incluido. Hasta la última actualización, el costo era de $79.640,87, lo que refleja el impacto directo del incremento aplicado.

Los nuevos valores establecidos contemplan distintos tipos de vehículos . Las motos deben abonar $38.823,06, mientras que los vehículos de más de 2500 kilos tienen un costo de $174.703,77. En el caso de remolques, semirremolques y acoplados, el precio es de $58.234,59 para los de hasta 2500 kilos y de $87.351,89 para los que superan ese peso.

Pese a la suba, el Gobierno bonaerense recordó que continúan las exenciones para determinados casos. No deben pagar la VTV los vehículos de uso municipal, los móviles de bomberos ni aquellos pertenecientes a personas con discapacidad.

Como sacar turno para hacer la VTV en enero 2026

El turno para realizar la VTV en la provincia de Buenos Aires se gestiona de manera online a través del sitio oficial del sistema. El primer paso consiste en ingresar a la página correspondiente y seleccionar la opción para reservar un turno.

Luego, se debe cargar la patente del vehículo y especificar el tipo de uso, ya sea particular, empresarial o exclusivo para personas con discapacidad. A continuación, el sistema solicita completar los datos de contacto de quien realizará el trámite y la información del titular del rodado.

El último paso es elegir la planta verificadora, la localidad y la fecha disponible para la revisión. Una vez confirmados todos los datos, el turno queda registrado y habilita a presentarse el día asignado para efectuar la inspección.