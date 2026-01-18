Cuba activó el "Estado de Guerra" en medio de la tensión con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro El Consejo de Defensa Nacional invocó esta política para movilizar a la población ante un eventual escenario de "agresión externa". 32 soldados cubanos murieron en Venezuela. Por + Seguir en







Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, confirmó este domingo la aprobación de "planes y medidas" para declarar el "Estado de Guerra" tras la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y las amenazas de Donald Trump hacia la isla en el marco de su Doctrina Donroe.

El "Estado de Guerra" está inspirado en una doctrina militar de los años ochenta bajo el mando de Fidel Castro, implica la movilización general de la población y el refuerzo de la estructura militar para enfrentar una "posible agresión externa".

También se estuvieron realizando ejercicios militares de simulacros de emboscadas, instalación de minas y técnicas de defensa, según reportes oficiales, como parte del "Día de la Defensa".

Díaz Canel recibió este jueves los 32 cuerpos sin vida de los soldados que murieron durante la intromisión de Estados Unidos en Venezuela y volvieron otros uniformados que resultaron heridos.

Cronología de la tensión creciente entre Estados Unidos y Cuba Luego del bombardeo de Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump le advirtió a Cuba que estaba "a punto de caer" y menos de una semana después le advirtió que no habría "más petroleo ni dinero" venezolanos a menos que lleguen a un acuerdo.