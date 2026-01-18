18 de enero de 2026 Inicio
Cuba activó el "Estado de Guerra" en medio de la tensión con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

El Consejo de Defensa Nacional invocó esta política para movilizar a la población ante un eventual escenario de "agresión externa". 32 soldados cubanos murieron en Venezuela.

Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, confirmó este domingo la aprobación de "planes y medidas" para declarar el "Estado de Guerra" tras la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y las amenazas de Donald Trump hacia la isla en el marco de su Doctrina Donroe.

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
El "Estado de Guerra" está inspirado en una doctrina militar de los años ochenta bajo el mando de Fidel Castro, implica la movilización general de la población y el refuerzo de la estructura militar para enfrentar una "posible agresión externa".

También se estuvieron realizando ejercicios militares de simulacros de emboscadas, instalación de minas y técnicas de defensa, según reportes oficiales, como parte del "Día de la Defensa".

Díaz Canel recibió este jueves los 32 cuerpos sin vida de los soldados que murieron durante la intromisión de Estados Unidos en Venezuela y volvieron otros uniformados que resultaron heridos.

En respuesta, Díaz-Canel lo cruzó en X: "Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre. Cuba es coraje".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2010370808489615769&partner=&hide_thread=false

¿Qué es la Doctrina Monroe y su versión Donroe?

La Doctrina Monroe establecía en 1823 que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos y embanderaba en el lema "América para los americanos". La versión actual atribuida a Trump sugiere un derecho de intervención directa para asegurar recursos y orden bajo intereses de Washington.

