Boca lo da vuelta y le gana 2-1 a Olimpia en su último amistoso de verano en San Nicolás

El Xeneize cierra la pretemporada en San Nicolás con un partido ante el equipo paraguayo para probar variantes, de cara al estreno en el Torneo Apertura, del próximo domingo frente a Riestra, en La Bombonera.

Ayrton Costa

Ayrton Costa, de Boca, escapa ante la marca de Quintana y Leguizamón.

Boca es local en el Estadio Único de San Nicolás.

El Changuito Zeballos erró un penal sobre el final del partido.
El entrenador Claudio Úbeda mantendrá el esquema táctico de 4-3-3, que utilizó ante el conjunto colombiano, pero dispondrá de cuatro cambios con respecto al último partido. Ingresará Nicolás Figal en lugar de Lautaro Di Lollo, Malcom Braida por Lautaro Blanco, Tomás Belmonte por Milton Delgado y en el ataque reaparecerá Alan Velasco por Brian Aguirre.

Mientras que el Decano, es dirigido por el argentino Pablo Vitamina Sánchez, y viene de igualar sin goles ante Colo Colo por la Serie Río de la Plata. Probará el equipo ante Boca, a una semana de su debut ante Guaraní por el Torneo Apertura 2026 de Paraguay.

Boca vs. Olimpia de Paraguay: las formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel (Lucas Janson) y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Franco Alfonso y Sebastián Ferreira DT: Pablo Sánchez.

Mirá los goles del partido entre Boca y Olimpia de Paraguay

