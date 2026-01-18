Más allá de BTS: qué es Hallyu, la "ola coreana" que se consolidó en Argentina de la mano del K-Pop

En los últimos años, las series, comidas, productos de belleza y grupos musicales surgidos en Corea del Sur se convirtieron en un fenómeno mundial. Cómo empezó, cuál es el rol del gobierno coreano y cómo se terminó de afirmar en el país.

El juego del calamar (Netflix), el kimchi, BTS y los productos de K-Beauty son ejemplos de Hallyu.

En los últimos años, Corea del Sur se convirtió en sinónimo de K-POP , pero hace 30 años la historia era otra . El gobierno surcoreano, junto a su industria cultural, logró que no se lo asocie a la guerra y la dictadura, sino a la música, las series, el cine y el cuidado de la piel. Los efectos del Hallyu están a la vista con el furor por los conciertos de BTS en Argentina.

Hallyu se traduce como "ola coreana" y hace referencia a los niveles de popularidad que alcanzan los productos culturales elaborados en Corea del Sur. Desde 1990, este fenómeno no deja de crecer en todo el mundo: el tema Gangnam Style de PSY (2012), la banda BTS (2013), la película Parasite (2019), la serie El juego del calamar (2021-2025) y la película animada Las guerreras K-POP (2025) son algunos ejemplos.

"El Estado respeta estrictamente la autonomía creativa del sector privado y no interviene en los contenidos . Sin embargo, actúa como un facilitador, brindando apoyo en infraestructura, protección de derechos de autor y promoción internacional", explicó la directora del Centro Cultural Coreano en Buenos Aires, Misuk Kim, a C5N .

El CCC depende del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Corea y, fundado en 2006, fue el primero del estilo en Latinoamérica. Desde 2010, organizan concursos de K-POP. "Si bien el Hallyu comenzó en Asia hace décadas de la mano de los K-dramas, en Argentina el primer gran impacto llegó algo después, principalmente a través del K-POP ", confirmó Misuk Kim.

Los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 fueron la primera instancia que tuvo Corea del Sur para mostrarse ante el mundo con una nueva cara, fresca y democrática, y llegar al Mundial 2002 en Japón-Corea del Sur con incipientes producciones culturales.

Cómo evolucionó el Hallyu en Argentina

La guía de tours temáticos de Asia en Buenos Aires, Paula Fernández, explicó a este medio que el Hallyu a nivel mundial primero se dio en los mercados cercanos a Corea del Sur, a través de las telenovelas y el cine, y se consolidó en Argentina de la mano del K-POP, con BTS como el epicentro.

“La respuesta más habitual a por qué decidieron hacer un tour de 5 o 6 horas sobre Corea es porque son fanáticos de alguna telenovela coreana, o seguidores de alguna banda, o ambas cosas”, reveló la profesora y especialista en Asia a C5N, y remarcó que “las industrias culturales coreanas se retroalimentan”.

Fernández diferenció a los consumidores de las producciones surcoreanas en los '90 o los 2000 de los actuales. El primer grupo llegaba a las creaciones surcoreanas a partir de una "transición" por su conocimiento de otra cultura asiática, generalmente Japón, mientras que el segundo grupo carece de esa etapa intermedia y se topó con la cultura surcoreana directamente en redes sociales o en plataformas de streaming como Netflix.

Por su parte, Misuk Kim, la directora del CCC, apuntó: "El público argentino ya no solo consume contenidos culturales, sino que ha incorporado elementos del bienestar y de la cultura alimentaria coreana en su vida cotidiana".

La digitalización y la tecnología no hicieron más que acelerar el Hallyu y provocar cambios en los consumos de las personas en todo el mundo. En el último tiempo no se trata solo de ver una buena novela (K-Drama) o película surcoreana, sino que se sumó la comida coreana (K-Food) y la cosmética coreana (K-Beauty), con maquillajes hipercubritivos y protectores solares en barra. Las industrias se retroalimentan.

“El hecho de consumir cultura coreana, de hablar activamente de ello, que haya una revolución alrededor de BTS y que genere una locura tan argentina, habla de ese trabajo fino que hizo tanto el sector privado, del que surgieron estas producciones, como la capacidad del gobierno coreano de ver que eso era algo que se podía aprovechar para impulsar una imagen más fresca del país, y que no se la asociara a los conflictos y hambrunas del siglo XX”, apuntó la fundadora de BA Asia Tours.

El K-POP en Argentina y el furor por BTS

A 13 años de su lanzamiento, BTS dará dos conciertos en Argentina el 23 y el 24 de octubre. Se desconoce en qué estadio será, cuánto costarán las entradas y cuándo se venderán. Por el tipo de escenario que usarán durante la gira, se especula con el Monumental. Sin embargo, ni dos River serán suficientes para contener el furor de las Army.

Las Army, el nombre con el que se denomina a su fandom, son conocidas por su pasión y por la protección de sus ídolos. Siendo las argentinas apasionadas de base, solo se puede esperar un fenómeno similar o superador al de Taylor Swift en 2023 o al de One Direction en 2014.

"Es innegable que el debut de BTS en 2013 marcó un antes y un después, dando inicio a un cambio en el perfil de nuestros visitantes", reconoció Misuk Kim y agregó: "El interés por el K-POP es la puerta de entrada a nuestra cultura más profunda".

En junio y julio, el CCC realizará una exhibición que explora las raíces tradicionales de los éxitos actuales: el Geomungo en Pink Venom de Blackpink, el género Daechwita presente en la obra de Suga (BTS), o los instrumentos de percusión y la danza de leones (Bukcheong Saja-noreum) que inspiraron a Stray Kids.

Pero el K-POP llegó a Argentina mucho antes de BTS: en las salas de fichines. Paula Fernández lo recuerda porque lo vivió: “A fines de los '90 y principios de los 2000 proliferaron en los salones de videojuegos en grandes ciudades en Argentina las máquinas del Dance Dance Revolution del mercado japonés y el Pump It Up del mercado coreano”.

“En el caso del Pump It Up sonaban las primeras bandas de K-POP, que todavía no se llamaba K-POP”, recordó la especialista en Asia y concluyó: “Muchas personas empezaron a escuchar música coreana a partir de que la conocían por la máquina”.