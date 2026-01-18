IR A
No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

El actor se animó a dejarle un tierno comentario en sus redes sociales tras un posteo de la actriz en el camarín. Cada vez que puede, el protagonista de Rocky halaga a su tambien compañera de teatro.

Tras su separación con Gimena Accardi

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

Desde que se separó de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez fue vinculado con su compañera de teatro, Dai Fernández, y si bien primero lo negaron, con el correr del tiempo se dieron cuenta que eran algo más que amigos. Ahora, tras confirmar su noviazgo, el actor no se priva de demostrar su amor.

Gime Accardi habló sobre Nico Vázquez. 
Las redes sociales son testigos del cariño y admiración que tiene ambos en medio de la relación que tiene tanto como compañeros de teatro como pareja. Y así lo dejó en evidencia el protagonista de Rocky. ¿Qué hizo?

Después de que la actriz publicara en sus historias de Instagram sacándose una selfie de frente al espejo de su camarín, con sus prendas de fondo y sus maquillajes sobre la mesa, Vázquez no se privó de dejarle un sutil piropo.

“Sos hermosa”, escribió el ex – Son amores entre los comentarios públicos que se pueden ver en las historias junto a un corazón rojo.

Dai Fernández Nico Vázquez

Sin embargo, no es la primera vez que Vázquez tiene dicho gesto con su novia, sino que en los primeros días publicó un carrusel con un popurrí de imágenes, el actor también dejó su comentario.

“Vacaciones y unos cielos para recordar”, había publicado el pasado 9 de enero con instantáneas de ella disfrutando del mar y el sol junto a paisajes y la luna. Por lo que Nico Vázquez comentó con tres simples emoticones, pero que dicen mucho: un corazón rojo, una sirena y el emoji del fuego. Claramente, súper enamorado.

dai fernadnz

Nico Vázquez habló sobre los rumores de paternidad con Dai Fernández

El actor Nicolás Vázquez se refirió por primera vez a los rumores de paternidad con Dai Fernández, que invadieron las redes sociales tras una frase del periodista Augusto Tartúfoli, quien aseguró, a modo de predicción, la noticia. “ Es totalmente falso”, indicó el protagonista de Rocky.

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho", indicó.

En tal sentido, agregó en su historia de Instagram: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto".

