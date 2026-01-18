18 de enero de 2026 Inicio
Impactante choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos

El hecho fue protagonizado por dos automóviles que colisionaron en el cruce de las avenidas Leandro N. Alem y Rivadavia. Una mujer debió ser trasladada al Hospital Argerich.

Un total de tres personas sufrieron heridas luego de un choque de automóviles en el Microcentro porteño, a metros de la Casa Rosada, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para establecer los motivos de la colisión, por la cual el tránsito en la zona fue parcialmente interrumpido.

Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.
El informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, señaló que el hecho se produjo en el cruce de las avenidas Leandro N. Alem y Rivadavia, donde chocaron un Peugeot 208 y un Fiat, que luego volcó.

Choque Casa Rosada
En tal sentido, el reporte del SAME detalló que dos hombres de 47 y 57 años fueron atendidos en el lugar, mientras que una mujer de 40 sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Argerich. Del operativo también formó parte la Policía de la Ciudad.

En tanto, las autoridades no informaron la identidad de los involucrados y se espera que determinen las causas que provocaron el accidente.

Un auto iba a alta velocidad, chocó con otro vehículo y atropelló a un cartonero

Dos personas resultaron heridas tras un brutal choque en el barrio porteño de Mataderos: un conductor iba a alta velocidad, chocó contra un auto y atropelló a un cartonero que estaba en la esquina de una de las calle.

El hecho ocurrió el miércoles en la intercepción de las calles Chascomús y Fonrouge, cuando un auto Volkswagen Fox rojo cruzó a alta velocidad y chocó a un Toyota Yaris blanco, el cual tenía prioridad en el paso.

Tras el impacto, el vehículo rojo, que iba a 110 kilómetros por hora, siguió de largo y atropelló a un hombre que se encontraba con su carro en la esquina de dichas calles.

Al lugar acudió personal del SAME que atendió y posteriormente trasladó al reciclador a un centro de salud donde permanecía internado en grave estado. Por su parte, el conductor del vehículo blanco fue derivado al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos. Producto de la colisión, también resultó involucrado un tercer vehículo, marca Peugeot, que estaba estacionado en la vía pública.

