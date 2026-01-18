Dramática noche en Comodoro Rivadavia: un deslizamiento de tierras destruyó calles y casas Las edificaciones de los barrios Sismográfica y El Marquesado fueron las más afectadas y hay riesgo de derrumbe. Por + Seguir en







Vecinos habían advertido sobre la situación hacía algunos días atrás.

Más de 250 familias debieron ser evacuadas en algunos barrios de Comodoro Rivadavia por el deslizamiento de tierras. Según alertaron, varias construcciones se vieron afectadas por colapso de muros y techos y todavía hay riesgo de derrumbe en varias viviendas.

El fenómeno afectó principalmente a los vecinos del barrio Sismográfica y El Marquesado quienes ya había advertido por algunos movimientos días atrás por un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte.

Por el caso, los ciudadanos se habían reunido con la intendencia local para “tratar de buscar soluciones a los problemas que ya estaban teniendo algunas casas de la zona, con el objetivo de informar el estado de situación y coordinar un plan de acción frente al desplazamiento registrado en la ladera sur", advirtió el periodista Pablo Mesina en Argentina en Vivo por C5N. Durante el encuentro con las autoridades, los vecinos expresaron su preocupación e inquietudes.

El hecho ocurrió a las 00:15 de este domingo cuando se escuchó un estruendo, similar a una explosión o al crujir de rocas masivas chocando entre sí. El fenómeno afecto a casa, calles, roturas de cañerías de gas, entre otras. Según advirtieron, el barrio Sismográfica es el más afectado.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/QT5XA8VMrv — C5N (@C5N) January 18, 2026 El operativo de emergencia fue masivo, y contó con el labor de dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y la Policía, quienes trabajaron bajo la incertidumbre de posibles víctimas atrapadas. De igual modo, hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, detallaron medios locales.