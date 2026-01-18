18 de enero de 2026 Inicio
Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada: posibles formaciones, horario y dónde ver el partido

El Xeneize jugará este domingo a las 21 en el Estadio Único de San Nicolás. Claudio Úbeda volvería a apostar por un once titular con el que empató sin goles ante Millonarios.

Boca continúa con su preparación de pretemporada y este domingo tendrá una nueva prueba cuando enfrente a Olimpia, desde las 21, en el Estadio Único de San Nicolás. El encuentro será un amistoso internacional y servirá como otro ensayo de cara al inminente inicio del Torneo Apertura.

Sergio Romero en Boca.
El equipo de Claudio Úbeda llega tras igualar 0-0 ante Millonarios en la Copa “Miguel Ángel Russo”, un partido en el que el entrenador empezó a delinear la base del equipo. Según trascendió, lejos de una rotación para probar jugadores, el cuerpo técnico optaría por repetir la formación, con la intención de darle continuidad a los futbolistas que aparecen mejor posicionados en la consideración.

En la práctica del viernes, Úbeda volvió a parar el mismo once, con un 4-3-3 definido y la presencia de Ander Herrera y Brian Aguirre desde el arranque. La señal es clara: potenciar el funcionamiento colectivo, consolidar sociedades y llegar con ritmo al debut oficial frente a Deportivo Riestra.

El amistoso ante Olimpia también encuentra a Boca con varias ausencias importantes. Edinson Cavani continúa recuperándose de una lumbalgia, Carlos Palacios arrastra una sinovitis, Milton Giménez una pubalgia y Rodrigo Battaglia una tendinopatía en el tendón de Aquiles, por lo que ninguno estará disponible.

Con el mercado de pases todavía abierto, el foco del cuerpo técnico está puesto en ajustar detalles y sostener una identidad de juego, aun sabiendo que el plantel podría sufrir modificaciones en las próximas semanas.

Boca vs Olimpia: posible formación

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Boca vs Olimpia: datos del partido

  • Hora: 21
  • Televisación: Disney +
  • Estadio: Único de San Nicolás
