Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale La elección personal de una figura influyente. Un detalle que refleja estilo y preferencias.







Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana. Redes sociales

Camila Homs dio a conocer cuál es la fragancia que más utiliza a través de una respuesta directa a sus seguidores en redes sociales.

El perfume elegido pertenece a una reconocida casa italiana y se inspira en una obra clásica de la ópera.

La fragancia se destaca por su perfil floral con notas cítricas y un desarrollo intenso y femenino.

El valor del perfume varía según el tamaño del envase y, convertido a moneda local, se ubica entre los más exclusivos del mercado. Camila Homs volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir un detalle de su vida cotidiana vinculado al mundo de la belleza. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la modelo mostró cuál es el perfume que elige para su día a día, despertando interés por la fragancia y su origen.

Convertida en una referencia de estilo en redes sociales, la mediática suele interactuar con su comunidad y responder consultas sobre moda, estética y cuidados personales. En ese intercambio, no solo menciona marcas, sino que también deja ver parte de su rutina y gustos personales, lo que refuerza su cercanía con el público.

En esta ocasión, lo que dió a conocer se trata de una fragancia de autor, ligada a la tradición de perfumes italiana, que refleja una preferencia marcada por aromas florales intensos y con personalidad.

La Tosca, Casamorati Extrai Cuál es el perfume favorito de Camila Homs La modelo eligió La Tosca, una creación de la línea Casamorati, perteneciente a una histórica casa de perfumes italiana. Esta fragancia toma su inspiración de la célebre ópera de Giacomo Puccini y busca transmitir el dramatismo y la estética artística de comienzos del siglo XX.

En su composición se perciben notas iniciales de limón y eucalipto, que dan paso a un desarrollo floral protagonizado por violeta y rosa. El fondo almizclado aporta profundidad y carácter, dando como resultado un aroma delicado pero con presencia marcada. Camí Homs expresó su afinidad por este perfume al mostrar el frasco y remarcar que es uno de los que más disfruta usar.

La Tosca, Casamorati Xerjoff Cuánto sale el perfume favorito de Camila Homs. La Tosca se comercializa en distintos tamaños. La presentación de 100 mililitros tiene un valor cercano a los 700 mil pesos. En algunas perfumerías se puede conseguir su versión más pequeña, de 30 mililitros, por un valor de 200 mil pesos.