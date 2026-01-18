IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

La elección personal de una figura influyente. Un detalle que refleja estilo y preferencias.

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Redes sociales
  • Camila Homs dio a conocer cuál es la fragancia que más utiliza a través de una respuesta directa a sus seguidores en redes sociales.
  • El perfume elegido pertenece a una reconocida casa italiana y se inspira en una obra clásica de la ópera.
  • La fragancia se destaca por su perfil floral con notas cítricas y un desarrollo intenso y femenino.
  • El valor del perfume varía según el tamaño del envase y, convertido a moneda local, se ubica entre los más exclusivos del mercado.

Camila Homs volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir un detalle de su vida cotidiana vinculado al mundo de la belleza. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la modelo mostró cuál es el perfume que elige para su día a día, despertando interés por la fragancia y su origen.

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo
Te puede interesar:

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Convertida en una referencia de estilo en redes sociales, la mediática suele interactuar con su comunidad y responder consultas sobre moda, estética y cuidados personales. En ese intercambio, no solo menciona marcas, sino que también deja ver parte de su rutina y gustos personales, lo que refuerza su cercanía con el público.

En esta ocasión, lo que dió a conocer se trata de una fragancia de autor, ligada a la tradición de perfumes italiana, que refleja una preferencia marcada por aromas florales intensos y con personalidad.

La Tosca, Casamorati

Cuál es el perfume favorito de Camila Homs

La modelo eligió La Tosca, una creación de la línea Casamorati, perteneciente a una histórica casa de perfumes italiana. Esta fragancia toma su inspiración de la célebre ópera de Giacomo Puccini y busca transmitir el dramatismo y la estética artística de comienzos del siglo XX.

En su composición se perciben notas iniciales de limón y eucalipto, que dan paso a un desarrollo floral protagonizado por violeta y rosa. El fondo almizclado aporta profundidad y carácter, dando como resultado un aroma delicado pero con presencia marcada. Camí Homs expresó su afinidad por este perfume al mostrar el frasco y remarcar que es uno de los que más disfruta usar.

La Tosca, Casamorati

Cuánto sale el perfume favorito de Camila Homs.

La Tosca se comercializa en distintos tamaños. La presentación de 100 mililitros tiene un valor cercano a los 700 mil pesos. En algunas perfumerías se puede conseguir su versión más pequeña, de 30 mililitros, por un valor de 200 mil pesos.

Noticias relacionadas

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 23 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 56 minutos
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 58 minutos
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 59 minutos
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 1 hora