Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado. Netflix

Netflix estrenó María la caprichosa, una intensa serie de 64 episodios protagonizada por Paola González y Karent Hinestroza, que explora la desigualdad laboral y la lucha colectiva de las trabajadoras del hogar en Colombia. Esta ficción, inspirada en la vida de María Roa Borja, líder social y referente en la defensa de los derechos laborales, desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming por su mirada cruda sobre la organización sindical femenina.

La serie, producida por Caracol Televisión con rodaje íntegramente realizado en localizaciones reales de Colombia, presenta el tránsito de una mujer atravesada por la pobreza y la exclusión social hacia un rol de liderazgo que cuestionó profundamente el sistema establecido.

Con una estructura que retoma elementos de la telenovela clásica pero con un enfoque contemporáneo que reduce el exceso melodramático habitual, la producción captura la esencia del realismo social colombiano y ofrece una mirada crítica sobre las jornadas interminables, los salarios y los abusos normalizados que enfrentaron generaciones de mujeres invisibilizadas.

María la caprichosa Netflix Netflix: sinopsis de María la caprichosa María la caprichosa sigue la historia de María Roa Borja, una joven cuyo sueño de convertirse en maestra se ve frustrado por un embarazo adolescente que transforma radicalmente su destino. La trama se desarrolla cuando esta mujer, atravesada por la pobreza y la exclusión social, debe enfrentarse a una realidad compartida por generaciones, la de sostener hogares ajenos mientras descuida el propio, enfrentando jornadas interminables y salarios miserables.

A partir de esta experiencia, María comienza un proceso de transformación personal que la lleva a defender los derechos de las trabajadoras del hogar y a luchar por un futuro mejor para todas las mujeres en su situación. Paralelamente, la serie presenta cómo el trabajo doméstico se convierte en el núcleo del conflicto narrativo y político, exponiendo la falta de reconocimiento legal, la ausencia de contratos y la vulnerabilidad extrema de quienes dependían de este empleo para sobrevivir.

María la caprichosa Netflix Tráiler de María la caprichosa Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX Reparto de María la caprichosa Paola González como María Roa Borja (joven)

Karent Hinestroza como María Roa Borja (adulta)

Marggy Selene Valdiris

Indhira Serrano

Julián Díaz

Bárbara Perea

Paola Moreno

Valeria Caicedo

Carolina Cuervo