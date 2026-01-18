IR A
IR A

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Esta ficción retrata la organización colectiva de las trabajadoras del hogar, con una protagonista que deja a la vista las desigualdades históricas del empleo doméstico en América Latina.

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.

Netflix

Netflix estrenó María la caprichosa, una intensa serie de 64 episodios protagonizada por Paola González y Karent Hinestroza, que explora la desigualdad laboral y la lucha colectiva de las trabajadoras del hogar en Colombia. Esta ficción, inspirada en la vida de María Roa Borja, líder social y referente en la defensa de los derechos laborales, desató gran repercusión en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming por su mirada cruda sobre la organización sindical femenina.

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
Te puede interesar:

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

La serie, producida por Caracol Televisión con rodaje íntegramente realizado en localizaciones reales de Colombia, presenta el tránsito de una mujer atravesada por la pobreza y la exclusión social hacia un rol de liderazgo que cuestionó profundamente el sistema establecido.

Con una estructura que retoma elementos de la telenovela clásica pero con un enfoque contemporáneo que reduce el exceso melodramático habitual, la producción captura la esencia del realismo social colombiano y ofrece una mirada crítica sobre las jornadas interminables, los salarios y los abusos normalizados que enfrentaron generaciones de mujeres invisibilizadas.

María la caprichosa

Netflix: sinopsis de María la caprichosa

María la caprichosa sigue la historia de María Roa Borja, una joven cuyo sueño de convertirse en maestra se ve frustrado por un embarazo adolescente que transforma radicalmente su destino. La trama se desarrolla cuando esta mujer, atravesada por la pobreza y la exclusión social, debe enfrentarse a una realidad compartida por generaciones, la de sostener hogares ajenos mientras descuida el propio, enfrentando jornadas interminables y salarios miserables.

A partir de esta experiencia, María comienza un proceso de transformación personal que la lleva a defender los derechos de las trabajadoras del hogar y a luchar por un futuro mejor para todas las mujeres en su situación. Paralelamente, la serie presenta cómo el trabajo doméstico se convierte en el núcleo del conflicto narrativo y político, exponiendo la falta de reconocimiento legal, la ausencia de contratos y la vulnerabilidad extrema de quienes dependían de este empleo para sobrevivir.

María la caprichosa

Tráiler de María la caprichosa

Embed - MARIA LA CAPRICHOSA | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 5 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de María la caprichosa

  • Paola González como María Roa Borja (joven)
  • Karent Hinestroza como María Roa Borja (adulta)
  • Marggy Selene Valdiris
  • Indhira Serrano
  • Julián Díaz
  • Bárbara Perea
  • Paola Moreno
  • Valeria Caicedo
  • Carolina Cuervo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Despiértate, la serie de Netflix de solo 6 capítulos.
play

Tiene 6 capítulos, está en Netflix y cuenta la historia de un trágico accidente que lo cambia todo

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 31 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 1 hora
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 1 hora
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 1 hora
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 1 hora