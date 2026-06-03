3 de junio de 2026 Inicio
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El abogado de la mamá de Agostina Vega apuntó contra la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier: "Mintió"

Para Carlos Nayi, la mujer "sabía perfectamente que el hombre estaba investigado por la Policía". No se descarta que haya nuevos imputados.

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Carlos Nayi apuntó contra Soledad

Carlos Nayi apuntó contra Soledad, la dueña del Ford Ka.

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario, la querella que representa a la familia de la adolescente sostuvo que la causa no debería agotarse en la imputación de Claudio Barrelier y reclamó que la fiscalía avance sobre posibles responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.

Soledad Andreani le prestó el Ford Ka a Claudio Barrelier.
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"Nosotros no esperamos necesariamente nuevos imputados de manera inmediata, pero sí creemos que la fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades", señaló Carlos Nayi a los medios.

Uno de los focos de atención está puesto sobre la propietaria de un Ford Ka que habría sido utilizado por Barrelier durante los hechos investigados. De acuerdo con la postura de la querella, la mujer conocía el contexto en el que se encontraba el acusado cuando le facilitó el vehículo.

"El rostro de Agostina ya recorría los medios de Córdoba y de todo el país. Sabía perfectamente que no se trataba de la hija de Barrelier, sino de Agostina", afirmó. Además, indicaron que el automóvil habría sido lavado posteriormente, un dato que forma parte de las actuaciones judiciales que permanecen bajo reserva.

Los representantes de la familia aclararon que no atribuyen responsabilidad penal directa a la mujer, aunque consideran que existen razones suficientes para que sea investigada. "No estamos diciendo que sea culpable. Lo que sostenemos es que hay mérito para profundizar la investigación y determinar qué grado de responsabilidad pudo haber tenido ella y otras personas", manifestaron.

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El Ford Ka que pidi&oacute; prestado Claudio Barrelier

El Ford Ka que pidió prestado Claudio Barrelier

La querella también puso el foco sobre personas cercanas a Barrelier, entre ellas una mujer que compartía vivienda con él y otros integrantes de su entorno. "Hay personas que serán investigadas. No podemos avanzar en mayores precisiones porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló.

En ese contexto, advirtieron que algunos testimonios incorporados al expediente presentan inconsistencias que deberán ser evaluadas por los investigadores: "En algún tramo entiendo que fue engañada y otro que mintió. Y mentirle a la Justicia constituye un delito".

La despedida de Agostina

Por otra parte, la querella indicó que la entrega del cuerpo de Agostina a sus familiares es inminente para que puedan realizarse las ceremonias de despedida.

La situación, sin embargo, está atravesada por el delicado estado de salud de la madre de la adolescente, quien permanece internada. Según explicaron, existe la expectativa de que pueda recibir autorización médica para salir temporalmente del hospital y participar del último adiós a su hija.

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