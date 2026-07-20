21 de julio de 2026 Inicio
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Entraron a la casa de un reconocido cantante en Nordelta y le robaron u$s6.500

Tres delincuentes vulneraron la seguridad del complejo privado, sustrajeron el dinero en efectivo y escaparon hacia la provincia de Córdoba antes de la caída del primer sospechoso.

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El robo ocurrió el 13 de junio en el barrio Las Tipas

El robo ocurrió el 13 de junio en el barrio Las Tipas, en Nordelta.

La Policía Bonaerense arrestó en las últimas horas a un hombre acusado por el robo de u$s6.500 dólares al músico Bruno Ragone, cometido el pasado 13 de junio en su vivienda del barrio cerrado Las Tipas, en Nordelta.

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Tres asaltantes entraron al predio a las 21.33 y abandonaron el lugar a las 21.56 con el botín guardado en una mochila. El recorrido total por el inmueble del integrante de Destino San Javier duró apenas 23 minutos.

La maniobra generó sorpresa entre los investigadores por la vulneración de los controles. El perímetro posee vigilancia privada, sensores de movimiento y alarmas, pero los intrusos "se mandaron igual", según indicó una fuente del caso a Infobae.

Para la huida, la banda utilizó dos vehículos que esperaban del otro lado del cerco perimetral. Un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo trasladaron a los miembros del grupo hacia la provincia de Córdoba.

La Policía Bonaerense capturó a uno de los sospechosos en Córdoba

La detención del imputado, identificado como Cristian Ismael Luján, de 44 años, ocurrió en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa. Los efectivos secuestraron $5.000.000 en efectivo y el coche Volkswagen Polo.

El perfil del acusado difiere del delincuente habitual, ya que suma 14 empleos en blanco a lo largo de su vida. Además, la chapa patente del automóvil incautado está a su nombre y registra una multa por exceso de velocidad en Bahía Blanca.

Los investigadores le atribuyen a Luján otros dos robos en barrios privados cometidos durante la noche del 20 de abril de 2025. La búsqueda de los otros dos integrantes de la banda continúa sin pausa.

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