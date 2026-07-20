Entraron a la casa de un reconocido cantante en Nordelta y le robaron u$s6.500 Tres delincuentes vulneraron la seguridad del complejo privado, sustrajeron el dinero en efectivo y escaparon hacia la provincia de Córdoba antes de la caída del primer sospechoso. Por Agregar C5N en









El robo ocurrió el 13 de junio en el barrio Las Tipas, en Nordelta.

La Policía Bonaerense arrestó en las últimas horas a un hombre acusado por el robo de u$s6.500 dólares al músico Bruno Ragone, cometido el pasado 13 de junio en su vivienda del barrio cerrado Las Tipas, en Nordelta.

Tres asaltantes entraron al predio a las 21.33 y abandonaron el lugar a las 21.56 con el botín guardado en una mochila. El recorrido total por el inmueble del integrante de Destino San Javier duró apenas 23 minutos.

La maniobra generó sorpresa entre los investigadores por la vulneración de los controles. El perímetro posee vigilancia privada, sensores de movimiento y alarmas, pero los intrusos "se mandaron igual", según indicó una fuente del caso a Infobae.

Para la huida, la banda utilizó dos vehículos que esperaban del otro lado del cerco perimetral. Un Toyota Corolla y un Volkswagen Polo trasladaron a los miembros del grupo hacia la provincia de Córdoba.

La Policía Bonaerense capturó a uno de los sospechosos en Córdoba La detención del imputado, identificado como Cristian Ismael Luján, de 44 años, ocurrió en el barrio General Mosconi de la capital cordobesa. Los efectivos secuestraron $5.000.000 en efectivo y el coche Volkswagen Polo.