20 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei prepara su viaje a Brasil para apoyar la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro

El Presidente partirá el viernes por la noche rumbo a San Pablo para participar el 25 de julio del Congreso del Partido Liberal, junto a Flávio Bolsonaro. El gesto ya generó tensión con el gobierno de Lula da Silva y la gira incluirá también visitas a Perú y Colombia.

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Milei junto a Flavio Bolsonaro

Milei junto a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente.

El presidente Javier Milei partirá el viernes por la noche rumbo a San Pablo para participar el 25 de julio de la convención del Partido Liberal y respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño. El gesto ya tensiona la relación con el gobierno de Lula da Silva. En paralelo, su agenda internacional incluye visitas a Perú y Colombia en las próximas semanas.

Milei anunció la posibilidad de un feriado, pero horas después quedó descartada.
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El Gobierno de la LLA intenta pasar de la euforia mundialista a la gestión concreta, con una agenda cargada de reformas económicas y movimientos internacionales de alto impacto. El desafío será lograr consensos en el Congreso y manejar las tensiones externas, especialmente con Brasil.

La comitiva presidencial argentina, integrada por el ministro de Asuntos Exteriores Pablo Quirno, Karina Milei y un intérprete. tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines político-electorales, además de restringir las comunicaciones del expresidente.

El revés judicial frustró los planes de Milei y expuso la intención del mandatario argentino de involucrarse en la coyuntura interna de Brasil. El gesto suma fricción con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y reaviva la tensión diplomática en el Mercosur.

Lula Da Silva y Javier Milei

Lula Da Silva y Javier Milei

La Justicia endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

El Máximo Tribunal reforzó las restricciones impuestas e impidió que reciba visitas hasta después de los comicios nacionales, previstos para el 4 de octubre de este año. El exmandatario cumple la pena de prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por intento de golpe de Estado tras las elecciones nacionales de 2022.

En este marco, el juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido presentado por la defensa del exmandatario para autorizar la visita de Javier Milei. Por su parte, negó que en durante los próximos 90 días, su hijo Flavio, y candidato presidencial de Brasil, pueda visitarlo. La medida fue adoptada el 13 de julio luego que el senador difundiera públicamente una carta de su padre en apoyo a su candidatura.

La agenda internacional de Javier Milei

  • 25 de julio: viaje a San Pablo, Brasil, para participar del lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente.

  • 28 de julio: viaje a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

  • 7 de agosto: viaje a Colombia por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el mismo visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

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