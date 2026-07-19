Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España Tres personas fueron atendidas este domingo por eventos cardiovasculares; dos fallecieron tras la atención médica y uno quedó internado en un hospital porteño. Por Agregar C5N en









El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Un vecino de Monserrat de 67 años y otro hombre de 88 años murieron este domingo durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina tras sufrir un paro cardíaco. Se trataron de dos de los tres eventos cardiovasculares que atendió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante el encuentro.

El llamado de emergencia por el hombre de 67 años se recibió a las 18:40 desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina. Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El personal del SAME continuó con las maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento del paciente. Mientras que el hombre de 88 años falleció en el Hospital Durand al que lo había trasladado el SAME luego de cinco horas internado, según confirmó el Ministerio de Salud porteño a Infobae.

El hombre de 88 años había sido atendido de emergencia a las 17:39 por un paro cardiorrespiratorio. Según el SAME, su hija informó que el paciente presentaba dificultades para respirar y se encontraba en paro. Llegó al hospital luego de que se le realizaran maniobras de RCP.

El informe, elaborado hasta las 20:08 de este domingo, detalla que durante la final de la Copa del Mundo el SAME asistió a tres hombres mayores de edad por eventos cardiovasculares. No es la primera vez que un partido dispara este tipo de situaciones. Durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final, el SAME atendió siete emergencias cardíacas y una terminó con una víctima fatal, un hombre de 51 años.

Qué pasó con el tercer hombre atendido por el SAME El último de los tres casos, también un hombre de 72 años, continúa en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, con pronóstico reservado. Lo habían asistido cerca de las 18:22 por una dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino.