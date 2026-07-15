Encontraron muerta a una testigo clave que declaró en el juicio por el crimen del "Lechuga" Pérez Algaba Se trata de Ariana Yael González, quien vivía en la casa donde asesinaron al empresario y fue pareja de Maximiliano Pilepich. Por el momento, consideran que podría haber sido un suicidio. Por Agregar C5N en









Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el empresario asesinado.

Una mujer, testigo clave en el juicio por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue encontrada muerta en su departamento en Lomas del Mirador. Si bien por el momento se consideró que se trató de un suicidio, se abrió una investigación si fue así, si existió instigación o fue un crimen.

Se trata de Ariana Yael González, considerada testigo clave de la causa ya que vivía en la casa donde asesinaron al empresario y, además, fue pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fue condenado a prisión perpetua por ser considerado culpable por un jurado popular en el debate.

Durante el proceso judicial, González declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora y el jurado popular que Pilepich era el dueño del terreno donde se asesinó al empresario, y al mismo tiempo lo describió como una persona “manipuladora, narcisista y un enfermo”.

Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados que fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Pérez Algaba Al mismo tiempo, la mujer de 36 años gritó que no tenía la culpa de haberse enamorado de un asesino y hasta expuso a los otros dos acusados, Nahuel Vargas y Matías Gil, también condenados.

Encontraron muerta a una testigo clave por el juicio de Lechuga Pérez Algaba: las principales hipótesis Ariana Yael González fue encontrada muerta en las últimas horas en un domicilio de la calle Brandsen al 3500, Lomas del Mirador, colgada con una soga de una ventana.

Pese al rápido accionar policial y médico, ya se encontraba sin signos vitales. La causa, quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso una serie de medidas y producción de pruebas. Por el momento, las primeras investigaciones los elementos recabados indicarían que se trató de suicidio, pero la pesquisa continúa sin descartar ninguna hipótesis. En la investigación se tratará de determinar si efectivamente se quitó la vida, si existió instigación o fue un crimen.