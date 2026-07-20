Javier Milei explicó por qué no recibió a la Scaloneta: "Los jugadores decidieron no hacer festejos" El Presidente confirmó que los jugadores de la Selección argentina decidieron no realizar festejos oficiales tras perder la final del Mundial 2026 contra España. Aseguró que el Gobierno había ofrecido seis opciones de celebraciones, pero el plantel optó por no hacerlo por la tristeza de haber quedado a un paso del título. Por Agregar C5N en









Milei afirmó que decidió respetar el pedido del plantel.

Un día después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la Selección Argentina llegó a Ezeiza y fue recibida por una multitud de hinchas a pesar del frío, la lluvia y de la cancelación de los festejos oficiales. El presidente Javier Milei explicó en una reciente entrevista por qué no recibió a la Scaloneta: "Los jugadores decidieron no hacer festejos".

En ese sentido, el mandatario aseguró que el Gobierno había ofrecido seis opciones de celebraciones, pero el plantel comandado por Lionel Scaloni optó por no hacerlo por la tristeza de haber quedado a un paso del título. Asimismo, pidió respetar la decisión del equipo argentino, subrayando que “es duro saber que uno estuvo a un paso y no lo logró”.

En la entrevista brindada a Luis Majul en LN+, el presidente relató que el Gobierno nacional, junto con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, había preparado seis alternativas de festejos, pero los jugadores decidieron no llevar adelante ninguna de ellas por la tristeza de haber perdido la final ante España.

NA/Damián Dopacio - C5N El mandatario también defendió la actitud de Lionel Messi, quien optó por regresar directamente a Rosario con su familia en lugar de participar en actos oficiales. “Somos seres humanos libres y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos”, dijo, remarcando que el dolor de haber estado tan cerca del título hacía difícil dimensionar el logro histórico.

Durante la entrevista, Milei aprovechó para cuestionar a sectores políticos que, según él, habían maltratado a la Selección y luego “panquequearon” cuando los resultados fueron favorables. Los calificó de “psicópatas” y “mononeuronales”, acusándolos de tergiversar sus declaraciones y fabricar noticias falsas.