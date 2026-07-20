Javier Milei explicó por qué no recibió a la Scaloneta: "Los jugadores decidieron no hacer festejos"

Un día después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la Selección Argentina llegó a Ezeiza y fue recibida por una multitud de hinchas a pesar del frío, la lluvia y de la cancelación de los festejos oficiales. El presidente Javier Milei explicó en una reciente entrevista por qué no recibió a la Scaloneta: "Los jugadores decidieron no hacer festejos".
En ese sentido, el mandatario aseguró que el Gobierno había ofrecido seis opciones de celebraciones, pero el plantel comandado por Lionel Scaloni optó por no hacerlo por la tristeza de haber quedado a un paso del título. Asimismo, pidió respetar la decisión del equipo argentino, subrayando que “es duro saber que uno estuvo a un paso y no lo logró”.
En la entrevista brindada a Luis Majul en LN+, el presidente relató que el Gobierno nacional, junto con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, había preparado seis alternativas de festejos, pero los jugadores decidieron no llevar adelante ninguna de ellas por la tristeza de haber perdido la final ante España.
El mandatario también defendió la actitud de Lionel Messi, quien optó por regresar directamente a Rosario con su familia en lugar de participar en actos oficiales. “Somos seres humanos libres y podemos tomar decisiones en función de cómo nos sentimos”, dijo, remarcando que el dolor de haber estado tan cerca del título hacía difícil dimensionar el logro histórico.
Durante la entrevista, Milei aprovechó para cuestionar a sectores políticos que, según él, habían maltratado a la Selección y luego “panquequearon” cuando los resultados fueron favorables. Los calificó de “psicópatas” y “mononeuronales”, acusándolos de tergiversar sus declaraciones y fabricar noticias falsas.
Finalmente, el Presidente valoró el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Ciudad en el operativo de seguridad para el arribo del equipo a Ezeiza, y elogió los valores transmitidos por la Scaloneta dentro y fuera de la cancha. Para Milei, más allá de la derrota, el grupo dejó un mensaje inspirador de talento, esfuerzo y resiliencia que merece reconocimiento.