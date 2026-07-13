Violenta agresión en Río Negro: gauchos atacaron a runners en plena carrera

La competencia de aventura Doble Apolo, disputada en General Roca, quedó envuelta en polémicas tras las agresiones de un grupo de jinetes con piedras y rebenques, ya que querían impedir que pasen por el campo.

Personas montadas a caballo bloquearon el paso de los runners y los agredieron.

Un violento episodio se vivió durante una competencia de trail running en Río Negro tras la agresión de un grupo de jinetes contra los atletas. La organización aseguró que los denunciarán ante la Justicia.

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El hecho se produjo en medio de la tradicional carrera de aventura Doble Apolo , en General Roca, luego que algunos gauchos, arriba de sus caballos, atacaran a los corredores, les arrojaran piedras, retiraran la señalización del circuito y agredieran físicamente con rebenques .

Todo comenzó durante los primeros kilómetros del recorrido, dentro del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Según revelaron testigos y los propios competidores, los agresores sacaron la señalización, bloquearon el paso de los atletas y comenzaron a hostigarlos mientras avanzaban dentro del circuito.

Todo quedó registrado en las filmaciones de algunas personas presentes donde se escuchan las discusiones mientras que los jinetes exigían la presencia del organizador del evento e incluso reclamaban dinero mientras impedían el normal desarrollo de la carrera.

“No hay necesidad”, “amigo, para qué” , se escucha reclamarles los propios atletas y una persona que estaba filmando. Según detalló el medio local el Diario Río Negro, los gauchos aseguraron que los corredores estaban ingresando en un área protegida .

Gauchos y cobardes. Atacaron a rebencazos a un grupo de runners en Río Negro. Querían impedir que pasen por un campo. Ya habían amenazado al organizador. En este momento están denunciando a estos violentos. pic.twitter.com/kOKk7aXwMU — Diego G (@gabrielediego) July 13, 2026

La organización del evento aseguró que denunciarán a los agresores

Luego que se desatara el escándalo, Alejandro Pellegrini, el organizador de la Doble Apolo, informó que presentarán ante la Justicia junto a corredores y funcionarios municipales para formalizar la denuncia.

Por su parte, a diferencia de lo que aseguraron los gauchos, Pellegrini explicó que la competencia contaba con todas las autorizaciones municipales y provinciales necesarias para desarrollarse en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Respecto a la secuencia de violencia, el organizador de la competencia aseguró que, si bien en ediciones anteriores habían recibido amenazas, nunca se había producido un episodio de violencia como la que sucedió durante el domingo cuando se llevó a cabo la carrera.

Ahora, la investigación judicial buscará determinar las responsabilidades de los agresores y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.