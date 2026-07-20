Misiones: chocó un micro que transportaba turistas a las Cataratas del Iguazú y hay más de 40 heridos El ómnibus de larga distancia impactó contra la parte trasera de un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura de Capioví, durante su trayecto hacia Puerto Iguazú. Por Agregar C5N en









En total resultaron heridas 43 personas.

Un micro de larga distancia que trasladaba a 60 pasajeros con destino a Puerto Iguazú chocó contra la parte trasera de un camión sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Capioví, provincia de Misiones, un hecho que dejó un saldo de más de 40 personas heridas este lunes.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 1.461 de la mencionada arteria nacional. El ómnibus de pasajeros había iniciado su recorrido en la Terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con rumbo a una de las villas turísticas más importantes del país.

Tras la colisión contra el vehículo de carga de marca Scania, los organismos de rescate montaron un operativo de emergencia en el lugar. En el procedimiento trabajaron efectivos de Bomberos, personal médico y agentes de la policía provincial.

Las ambulancias trasladaron a un total de 43 personas al Hospital de Puerto Rico, donde el cuerpo médico realizó las evaluaciones iniciales. En dicho centro asistencial permanecieron los pacientes que sufrieron escoriaciones, traumatismos y fracturas leves.

Debido a la severidad de los cuadros, los profesionales derivaron a cuatro de los accidentados hacia el Hospital Samic de Eldorado. Entre los pacientes con fracturas de carácter grave se encuentran uno de los choferes del transporte y un niño.