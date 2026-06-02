La madre de Candela Rodríguez lamentó el femicidio de Agostina Vega: "No cambió nada"

Carola Labrador, la madre de la niña que tenía 11 años cuando apareció asesinada en 2011, se refirió al caso de la adolescente en Córdoba. "Todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor", advirtió.

Carola Labrador , la madre de Candela Sol Rodríguez , la niña que tenía 11 años cuando apareció asesinada en 2011 en Villa Tesei, lamentó el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba y advirtió que "todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor".

En diálogo con Infobae en Vivo, Labrador alertó sobre el avance de la violencia de género, después del caso de su hija: "No cambió nada del 2011 hasta ahora, absolutamente. Todos los días hay un femicidio nuevo, a toda hora, en todos los lugares, en toda la Argentina. Desde que mataron a Candela, vivo con esto. Algunos casos salen en la tele, otros no. Pero todos los días hay una familia atravesada por el mismo dolor".

En tal sentido, cargó contra el Poder Judicial. "La Justicia no hace nada. Los femicidas están un par de años presos, con todos los beneficios, con celulares, se casan de nuevo y después hacen su vida normal y nosotros tenemos que vivir con este dolor para toda la vida. Justicia no hay. Le dan una perpetua y a los 15 años se van y les dan todos los beneficios a los asesinos, a los violadores, a los femicidas", aseveró.

En tanto, Labrador se refirió a la cadena de respaldo entre los familiares de víctimas de violencia género: "Nos abrazamos, nos acompañamos a los juicios. El que más vivió, más ayuda al otro. Pero pasan aberraciones. Hay jueces y fiscales que no tienen visión de género, que no les explican nada a los familiares. Hay una ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, muy buena, pero en muchos lugares no la respetan".

También adelantó que se reunirá con la madre de Agostina, Melisa Heredia. "Seguro me voy a encontrar con su mamá. Y no voy a necesitar decirle nada. Nosotras lo único que necesitamos es otra mamá que perdió su hija y un abrazo, nada más. Ya sabemos de dolor, de resiliencia, de lucha", subrayó.

Candela fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y después de 9 días fue hallada asesinada. Por el hecho fueron condenados Hugo Bermúdez y Leonardo Jara a prisión perpetua, mientras que Fabián Gómez recibió una pena de cuatro años de prisión.

Femicidio de Agostina Vega: revelaron que hay al menos tres denuncias por abuso sexual contra Claudio Barrelier

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, se conoció que Claudio Barrelier tiene al menos tres denuncias en su contra que la Justicia desoyó.

La vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo 878, en el barrio de Cofico (Córdoba), no era un domicilio cualquiera. Desde hacía años, los vecinos observaban con temor el movimiento del lugar: fiestas descontroladas, banderas del club Instituto y barras que cortaban la calle. Allí vivía Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal del área de Tránsito de 32 años que actuaba con total impunidad, como si fuera el dueño de la cuadra.

Lo que pocos sabían entonces era que esa misma propiedad escondía un oscuro historial. Según revelaron en A24, la casa habría sido el escenario de al menos tres o cuatro episodios de violencia sexual contra mujeres a lo largo de una década.

En las últimas horas, al menos tres mujeres acercaron nuevos y estremecedores testimonios a los abogados de la familia de Agostina. Todos los relatos apuntan al mismo sospechoso y a la misma dirección.

El caso más grave corresponde a una mujer que denunció haber sido víctima de un ataque aberrante hace diez años, cuando tenía apenas 12 años y Barrelier, 22. Según la información difundida por el periodista, la denunciante detalló que fue captada por el imputado y otras personas vinculadas a la barra de Instituto, y trasladada a la vivienda de Cofico, donde sufrió una violación grupal.