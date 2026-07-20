20 de julio de 2026 Inicio
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Tras el Mundial, el Gobierno dio vuelta la página y convocó a una nueva reunión de la mesa política para impulsar reformas clave

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, liderará el encuentro este martes en Casa Rosada, con el fin de definir la agenda parlamentaria oficialista. La reforma electoral, los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones del régimen de Inocencia Fiscal en el centro de la agenda.

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La mesa política se reunió el martes pasado en Casa Rosada.

La mesa política se reunió el martes pasado en Casa Rosada.

Tras la final de la Copa del Mundo 2026 y la decisión del plantel de la Selección argentina de descartar festejos masivos o visitas oficiales, el Gobierno da vuelta la página para impulsar la actividad en el Congreso, a pesar del receso invernal de los legisladores.

Milei junto a Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente.
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a la mesa política a una reunión de trabajo este martes al mediodía en la Casa Rosada con el objetivo de acordar la estrategia parlamentaria y avanzar con las reformas de cara a las elecciones de 2027.

La prioridad del temario oficialista abarca la reforma electoral con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Asimismo, los funcionarios buscarán destrabar iniciativas económicas como los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones sobre la inocencia fiscal.

La mesa política también repasará las negociaciones por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento pasó para el 6 de agosto. A este conjunto de medidas se suma el debate sobre la ley de zonas frías y las tratativas con gobernadores aliados.

Qué funcionarios estarán presentes en la reunión de la mesa política en Casa Rosada

Esta cumbre representa la segunda convocatoria formal bajo la conducción exclusiva de Karina Milei tras la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La funcionaria asumió el liderazgo del grupo para monitorear el rumbo del Gobierno y articular el trabajo con las cámaras legislativas.

En la reunión también estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

En paralelo a la negociación parlamentaria, el grupo de asesores coordinará acciones de contención ante eventuales efectos del fenómeno El Niño en el noreste argentino, un tema que ya fue abordado en la última reunión de mesa política.

Del mismo modo, el equipo económico prepara la logística ante la inminente visita al país de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, prevista para el 27 de julio.

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