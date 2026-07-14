14 de julio de 2026 Inicio
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Entró armado a un country de Pilar, atacó a balazos al novio de su ex y huyó en su camioneta 4x4

El agresor, un hombre de 61 años identificado como Claudio Huerta, le dio un tiro en cada pierna a la víctima. El ataque ocurrió el domingo a la madrugada en el barrio cerrado Boca Ratón.

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Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia

"Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia", informó la policía.

Un hombre de 61 años atacó a tiros al actual novio de su ex pareja en la madrugada del domingo en el barrio cerrado Boca Ratón, en la localidad bonaerense de Pilar. El agresor, identificado como Claudio Huerta, sorprendió a la víctima de 33 años, de iniciales E.O., y le disparó con un arma de fuego. El herido recibió un impacto de bala en cada pierna.

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Sobre la mecánica de la agresión armada, las autoridades detallaron: "Los disparos fueron ejecutados de frente y a pocos metros de distancia, que ingresaron uno en cada pierna, con orificios de entrada y salida".

Tras el ataque, una ambulancia trasladó a la víctima al Hospital Central de Pilar. En el centro médico, el paciente quedó internado en observación, con un cuadro de salud estable y fuera de peligro.

El tirador escapó del lugar a bordo de una camioneta Toyota Prado de color gris oscuro. La ex pareja del sospechoso, una mujer de 39 años identificada como R.C., aportó su testimonio a los oficiales y confirmó la tensa relación que mantuvo con el agresor.

Personal de la Policía Científica arribó a la escena de los hechos para efectuar las pericias de rigor y levantar rastros balísticos. En paralelo, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones rastrean el paradero del prófugo.

La causa penal avanza bajo las directivas del fiscal Raúl Casal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar. El titular de la fiscalía solicitó múltiples medidas de prueba para esclarecer el caso y capturar al culpable de los disparos.

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