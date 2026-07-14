14 de julio de 2026 Inicio
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Impactante video: un joven murió envuelto en llamas e investigan si su pareja lo roció con nafta

Una cámara de seguridad registró los dramáticos segundos en los que corría desesperado mientras era consumido por el fuego. La Justicia investiga si se trató de un accidente o de un ataque, mientras que la familia reclama la detención de su pareja.

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Impactante video: un joven murió envuelto en llamas e investigan si su pareja lo roció con nafta

Un estremecedor episodio conmociona a la localidad cordobesa de Marcos Juárez tras la muerte de Isaías Barrera, un joven de 20 años que sufrió gravísimas quemaduras luego de incendiarse en medio de un confuso hecho que ahora investiga la Justicia.

El hecho ocurrió en Córdoba.
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Una cámara de seguridad captó el dramático momento en el que Barrera corría completamente envuelto en llamas por la calle, mientras vecinos intentaban auxiliarlo. Aunque fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia a un hospital, debido a la gravedad de las heridas debió ser derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde finalmente falleció.

La principal sospechosa es su pareja, una joven que se encontraba con él al momento del hecho. Según una de las hipótesis que manejan los investigadores y los testimonios aportados por vecinos, ambos mantenían una discusión cuando el joven estaba por encender un cigarrillo de marihuana. En ese instante, la mujer presuntamente lo habría rociado con combustible, lo que provocó que el fuego lo envolviera en cuestión de segundos.

En un chat vecinal que comenzó a circular tras el hecho, algunos testigos relataron lo ocurrido. "Estaban peleando. Él estaba por prenderse un porro y la chica le tiró un bidón de nafta y se prendió fuego", escribió uno de ellos. Otro aseguró: "Él gritaba. Yo estaba arreglando la moto y ella decía: 'No te quise quemar así'". También hubo quienes afirmaron haber visto al joven correr desesperadamente mientras las llamas consumían su cuerpo.

Mientras la investigación avanza para determinar si se trató de un accidente o de un ataque intencional, la familia de Barrera sostiene que existían antecedentes de violencia en la relación. Según denunciaron, habían sido radicadas tres denuncias previas contra la joven y reclaman que la Justicia ordene su detención.

Por estas horas, la fiscalía reúne testimonios, analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y aguarda el resultado de distintas pericias para reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho que terminó con la muerte del joven de 20 años.

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