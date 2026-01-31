1 de febrero de 2026 Inicio
Dramático rescate en Córdoba: un policía se metió al río para salvar a un niño que se ahogaba

El hecho ocurrió en la localidad de Despeñaderos, ubicada en el departamento de Santa María. El menor de edad tuvo que ser derivado a un servicio de emergencia y después a un hospital.

Un niño se ahogaba en un río de Córdoba y fue rescatado por un policía que se encontraba en el lugar.

Un niño de 11 años fue rescatado por un policía tras sufrir un principio de asfixia por inmersión mientras nadaba en un río de Córdoba, más precisamente en la localidad de Despeñaderos, ubicada en el departamento de Santa María.

Córdoba: detuvieron 30 personas luego de un mega operativo por causas de robo

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando el menor disfrutaba del fresco del río junto a su familia en plena temporada de vacaciones en Córdoba. El chico estaba nadando en el espejo de agua local de Despeñaderos hasta que empezó a ahogarse.

Por fortuna, un agente recientemente egresado de la academia policial y que se encontraba en el lugar cumpliendo funciones en el marco del Operativo Verano observó que el niño manifestaba severas dificultades para mantenerse a flote.

Entonces, el policía ingresó inmediatamente al río para socorrer al niño y realizó las maniobras necesarias para llevarlo hasta la orilla y retirarlo con mayor facilidad, ya que se encontraba consciente.

El niño recibió asistencia médica tras ser rescatado. Luego, tuvo que ser derivado a un hospital para realizarle controles más exhaustivos por su principio de asfixia.

La situación generó una profunda preocupación entre los otros turistas que se encontraban presentes en el lugar. Otros integrantes de las fuerzas de seguridad le brindaron las primeras asistencias al menor hasta que llegaran los médicos.

Pocos minutos más tarde, el chico fue trasladado a un servicio de emergencias cercano al lugar del incidente y luego se lo derivó a un hospital local para que puedan realizarle una evaluación médica completa. Según informaron fuentes policiales, la derivación se realizó con el objetivo de "descartar complicaciones y controlar su estado de salud" tras el episodio de asfixia.

Doce horas a la deriva en el mar: el turista argentino rescatado en Uruguay contó su increíble aventura

Daniel Crisci, el abogado y turista argentino que salió a dar un paseo en la moto de agua de un amigo fue encontrado ileso por la Armada uruguaya tras haber pasado 12 horas a la deriva en el Océano Atlántico. Horas después de ese dramático episodios, el hombre que era intensamente buscado desde el jueves cuando había partido desde la costa de Solanas, habló con C5N y relató la pesadilla que le tocó vivir mar adentro.

“Fui a dar una vuelta en un radio que siempre manejaba (...) Se paró el motor y no tengo conocimientos mecánicos, no la pude arrancar”, relató el abogado y agregó que la marea comenzó a llevarlo “cada vez más adentro” en pocos minutos. En cuestión de media hora bajó el sol y al no contar con la ropa adecuada para pasar la noche, comentó a sentir el frío y la oscuridad del naufragio en el mar. "Tuve que pensar cosas positivas para salir, no se veía absolutamente nada", relató.

Daniel Crisci abogado argentino que naufragó 12 horas en el mar

Para protegerse del frío, Crisci rompió el tapizado de la moto de agua y se colocó los paños del chaleco en el pecho para conservar el calor. Pero lo que más lo ayudó a pasar la noche en medio de la oscuridad fue el trabajo mental que tuvo que hacer para mantenerse optimista. "Era como estar en un lavarropas, era miedo, todas las sensaciones juntas hasta que tuve que enfocar en que hasta que se hiciera de día, nadie me iba a encontrar ahí, era imposible. Yo no podía ver nada, no había luna.", relató a C5N.

“Poniendo la mente en positivo me repetía que tenía que pasar la noche y volver a ver a mis hijos, a mis amigos que me estaban esperando”, continuó su relato. Un método que lo ayudó, además de poner la mente en positivo, fue la respiración: “Había hecho el método de las piletas de agua helada hace un tiempo porque me llevó un amigo de casualidad. Ahí me enseñaron a respirar con los brazos cruzados y a tratar de mentalizarme, y salió bien. Aunque pudo haber salido mal”, sostuvo.

La oscuridad de la noche era total contó Crisci que señaló que otro de los factores que lo ayudaron a sobrevivir fue su condición física. Deportista de toda la vida, repasó que fue fundamental para él haber realizado yoga y haber ido al gimnasio, entre otras actividades. También está familiarizado con con los deportes náuticos -windsurf y kite- y prefiere deportes a vela. Asimismo, hizo una salvedad respecto a las motos de agua: “Andan fuerte, son para disfrutar y no hacer locuras”.

