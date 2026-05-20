Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia y cruzó a Gustavo Petro por su "injerencia en asuntos internos"

El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano anunció la medida, después de que el presidente colombiano advirtiera que la crisis en el país boliviano se trata de una "insurrección popular" que se produjo en "respuesta a la soberbia geopolítica".

El gobierno de Bolivia declaró "persona non grata" y solicitó el cese de sus funciones a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo , después de que el presidente Gustavo Petro advirtiera que la crisis política en el país boliviano se trata de una "insurrección popular" que se produjo en "respuesta a la soberbia geopolítica".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció la medida, en medio de la tensión con la administración de Petro: "El Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano , otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes".

En tal sentido, la cartera explicó la decisión. "Responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía , no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas", expresó.

"El Estado Plurinacional de Bolivia considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente" , concluyó.

Por su parte, en diálogo con Radio Caracol de Colombia, Petro cargó contra la medida y remarcó que "si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase".

En tanto, sostuvo que su país está dispuesto a intermediar por el diálogo y aseguró que "lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo".

El presidente de Bolivia anunció un "reordenamiento de gabinete" y pidió "corredores humanitarios"

Tras semanas de protestas, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció "un reordenamiento del gabinete" para lograr un equipo de gobierno "más ágil, más cercano y que escuche" porque "el presidente no puede estar en todas partes" y la conformación de un Consejo Económico y Social para "convocar a todos aquellos que quieran participar del Gobierno para construir gobierno conjunto".

"Si creamos un Consejo Económico y Social es para que el bloqueo no sea parte de los instrumentos de desarrollo de políticas públicas", definió el jefe de Estado este miércoles en conferencia de prensa y apuntó: "Bolivia no requiere una ley antibloqueos, lo que requiere es dialogar, reencontrarse, reconciliarse y apuntar a aquellos que quieren a través del racismo, del regionalismo y a través del color de tu piel tomar distancia cuando la democracia y la Constitución nos amparan a todos".

Además, el mandatario de Bolivia agradeció la labor de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo, de las fundaciones y de las ONG de derechos humanos y convocó "a las iglesias evangélicas, a la Cruz Roja, a los médicos y a todo aquel que quiera participar" a armar corredores humanitarios para "el traslado de combustible, alimentos y atención médica".

Paz Pereira aseguró que el gobierno se reunió en las últimas tres semanas con "todas las organizaciones" del occidente del país y de la ciudad de El Alto y concluyó que "la inmensa mayoría" le reclamó "ser parte de la toma de decisiones".