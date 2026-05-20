Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

tiLa polémica por el Martin Fierro continua. El conductor de BTV habló sobre la flamante ganadora de la noche y fue contundente

nEl conductor Beto Casella se sumó a la polémica por el Martín Fierro que recibió Wanda Nara como mejor conductora y se mostró en contra de instalar a Wanda como “la nueva diva” de la televisión. “La gente apostaba a Moria, a lo sensato. Era casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, disparó,

Beto Casella contra Wanda Nara: "No voy a alentar las carreras que empiezan con un bombachazo"

A pesar de que el conductor aseguro no tener nada en contra Nara, reconoció que considera injusto el premio como mejor conductora, “Mirá que yo nunca me termino de tomar en serio las estatuillas porque se acomodan un poquito. No tengo nada contra Wanda Nara, pero fue como una bofetada al buen gusto o al respeto a las trayectorias”, declaró.

No hay duda que el talento de Wanda mejora en cada proyecto donde la rubia es parte, aun así, muchas de las figuras de la televisión se niegan a pensar que puede convertirse en la próxima diva de los teléfonos.

En este contexto, Casella se mostró indignado frente a esta comparación entre Wanda y las grandes figuras históricas de la televisión argentina. “Como nos dicen que es la nueva diva… a Susana Giménez la trajeron a hacer Hola Susana pero ya era Susana Giménez, no venía de dos novios jugadores de fútbol, ya tenía una carrera”, y continuo, “Capaz que ya no hay más Susanas. Capaz que ese fenómeno popular no se repite más. Tendremos pequeñas divas que jamás alcanzarán esa dimensión de popularidad y estrellato”.

wanda nara con el martin fierro

Esta declaración llega en medio del escándalo que aptra viene arrastrando hace meses, ya que varios consideran que las autoridades de aptra no premian el prestigio o la trayectoria, si no, el escándalo mediático y la redes sociales.

Qué dijo Wanda

Por su parte, Wanda Nara parece hacer oído sordos a los cuestionamientos y se muestra tranquila desde sus redes sociales y continúa con sus publicaciones habituales.

Primero subió a sus historias una imagen con los dos Martín Fierro apoyados en la cama como símbolo de la victoria y agradeciendo especialmente al peridista Luis Ventura y APTRA.

Después, además de recordar en imágenes otros momentos del evento en el salón durante la gala, subió otra imagen familiar con la mesa llena de figuritas del Mundial de fútbol y el álbm en un divertido momento con su círculo más cercano.

"Buenas noches", escribió junto a la imagen y un corazón.Maxi López