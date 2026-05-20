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Chiche Gelblung habló de su salud tras ser internado en terapia intensiva: "Mi corazón..."

El conductor y periodista de 82 años reveló cómo se encuentra mientras permanece en la Clínica Mater Dei, después de descompensarse.

Chiche Gelblung se refirió a su salud.

Chiche Gelblung se refirió a su salud.

El conductor Chiche Gelblung reveló cómo se encuentra su estado de salud después de que fuera internado en terapia intensiva en la Clínica Mater Dei, ya que sufrió una fuerte descompensación relacionada con complicaciones derivadas de una caída doméstica, una trombosis y la reciente colocación de dos stents.

El cuadro de salud de Chiche Gelblung generó alerta en el mundo del espectáculo.
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Preocupación por Chiche Gelblung: revelaron cómo está de salud mientras continúa internado

El médico Jorge Tartaglione expuso en LN+ que se comunicó con Gelblung, quien permanece internado para ser asistido por los médicos. "Hace un rato hablé con él y está bien. Está en terapia intensiva. Me contestó un mensaje y me dijo 'estoy esperando la evolución. El corazón anda bien'", expresó sobre el periodista de 82 años.

El cuadro comenzó a agravarse luego de un accidente que sufrió en abril debido a un espolón en uno de sus pies. Así fue como la caída le provocó importantes golpes y derivó en nuevos estudios médicos que terminaron con una intervención cardiovascular.

Chiche Gelblung
Chiche Gelblung se refirió a su salud.

Chiche Gelblung se refirió a su salud.

A raíz de esa situación, los especialistas decidieron colocarle dos stents y recomendarle reposo absoluto para evitar mayores complicaciones en su recuperación. En ese contexto, el propio Chiche había intentado llevar tranquilidad tras recibir el alta. “Es cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno”, expresó el conductor en declaraciones televisivas.

Sin embargo, fiel a su estilo, Chiche Gelblung decidió retomar rápidamente sus compromisos laborales tanto en radio como en televisión. Esa decisión habría complicado su estado de salud y provocado nuevos dolores, especialmente por un hematoma facial que continuó inflamándose con el paso de los días.

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