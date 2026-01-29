Video: violenta pelea entre dos cuidacoches en pleno centro de Córdoba Uno de los "trapitos" sufrió un traumatismo de cráneo y está internado; el otro fue detenido por la Policía. Ocurrió en la calle Oncativo al 50, en barrio Centro. Por + Seguir en







Uno de los cuidacoches sufrió un traumatismo de cráneo.

Dos cuidacoches protagonizaron este jueves una violenta pelea en una calle céntrica de la ciudad de Córdoba. El enfrentamiento involucró a dos sujetos de 34 y 36 años. Tuvo que intervenir la policía y los servicios de emergencia, ya que uno de los "trapitos" resultó herido.

El incidente se produjo en la calle Oncativo al 50, en pleno barrio Centro de la capital cordobesa. La disputa, protagonizada por dos hombres dedicados al cuidado de vehículos, interrumpió la calma de la zona. Según el reporte oficial de la Policía de Córdoba, personal médico asistió en el lugar al herido de 36 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias.

El parte médico inicial confirmó un diagnóstico de "traumatismo de cráneo", producto de los golpes recibidos durante la riña, por lo que quedó bajo observación bajo cuidado intensivo.

Mientras tanto,… pic.twitter.com/S88AJscT0W — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) January 29, 2026 En el lugar de los hechos, los efectivos policiales detuvieron al presunto agresor de 34 años. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres elementos de madera que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, habrían sido utilizados como armas para perpetrar el ataque.

Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a la sede policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia para determinar su responsabilidad penal. La causa quedó caratulada preventivamente bajo la figura de lesiones graves, a la espera de la evolución de la víctima.

Este incidente se suma a una serie de reportes en zonas como Nueva Córdoba, Güemes y Cerro de las Rosas sobre "naranjitas" (así llaman a los cuidacoches en Córdoba) que, según medios locales, intimidan a conductores y ejercen violencia física. El sector afectado es uno de los puntos donde vecinos denuncian que estos cuidadores "cometen robos y ejercen violencia tanto física como verbal".