Uno de los momentos que más llamó la atención en los Premios Martín Fierro, además de las ternas y sus ganadores, fue la distancia y la escasa comunicación entre los dos conductores.

La dupla que la generación de los '90 recuerda como una de las más emblemáticas de la televisión argentina es la de Cristina Pérez y Rodolfo Barili, quienes estuvieron al frente del noticiero nocturno durante más de diez años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambos cambió y hoy el vínculo es muy distinto, especialmente tras la sorpresiva salida de Pérez del canal.

De hecho, durante la fiesta ninguno de los dos se acercó a saludar a la mesa del otro, ni siquiera después de que Rodolfo Barili ganó el premio al mejor noticiero nocturno.

Y así lo aseguró la periodista Marina Calabro en Lape Club Social, en America, al asegurar que entre ellos ni siquiera queda un rastro de lo que fue esa linda química al conducir.

“No solamente no compartieron mesa sino que se evitaban, ni se miraban. Barili, además, no se quiere quedar pegada a la posición política de Cristina, a su imagen con Luis Petri”, señaló la periodista en su columna sobre lo que pasó en la gala en la que aseguran que se respiraba tensión total a su alrededor.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez Redes sociales

“Créanme lo que les digo, aunque seguramente ellos lo van a negar, pero estuve averiguando y la verdad que quedó todo tenso”, aseguró Marina Calabró. Además, explicó que, según le contaron esta distancia también estaría vinculada a la relación del periodista con la abogada. “Me dicen que Lara Piro nunca la terminó de digerir a Cristina Pérez porque nunca terminó de creer que no pasó nada entre ellos” lanzó sin filtro.

Qué dijo Cristina Pérez sobre Barilli

Según aseguro Calabró la última vez que la periodista, y esposa de Luis Petri, se refirió a Rodolfo fue durante una entrevista para el medio Infobae, ella contaba que la amistad seguía intacta, “compartimos más de 20 años, no tengo dudas de que la amistad va a quedar toda la vida”. Por último, Marina finalizó sin filtro, “eso y decir que no se dan bola es lo mismo. Pasado en limpio, cero vínculos, cero contactos, me dicen que él todo lo que puede, la evita. Y que la cosa es más de él que de ella”.

Lo cierto es que, más allá de las versiones cruzadas, la distancia entre ellos quedó expuesta públicamente en una noche donde muchos esperaban volver a ver esa química que durante años tuvo la televisión argentina.