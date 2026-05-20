Los tres principales gastos de las personas encuestadas son alquiler (44%), alimentos (27%) y deudas (16%) y el 74% de quienes no ahorran no pueden hacerlo por lo bajo de su sueldo o por deudas, según el estudio "¿Qué pasa con el salario?" publicado por Bumeran.

Al 100% le gustaría recibir un aumento y lo destinaría, principalmente, a pagar deudas o ahorrar.

El 87% de las personas encuestadas por Bumeran para el estudio "¿Qué pasa con el salario?" afirmaron que su sueldo es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y el 90% reconoció que no puede ahorrar.

Además, el 74% consideró que su poder adquisitivo empeoró "en los últimos meses" , 16 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, y el 77% sostuvo que tiene deudas , cinco puntos porcentuales más que en el año anterior.

En cuanto a la forma en que gastan el salario, el 28% señaló que "ni bien lo cobran destinan el 100% a pagar cuentas" , al 21% le dura dos semanas, al 15% menos de una semana y al 18% tres semanas. Del universo mayoritario de quienes no pueden ahorrar, el 74% se justificó con lo bajo de su sueldo y con sus deudas. De quienes ahorran, solo el 14% ahora más del 25% del sueldo.

A la pregunta " ¿Les gustaría recibir un aumento salarial? " todos los argentinos encuestados respondieron afirmativamente y la mayoría lo destinaría a "pagar deudas" (46%) , "ahorro" (22%), "consumo" (15%), inversión (14%) u "otro" (3%).

El 50% negó ayudar a económicamente "a familiares o personas cercanas", mientras que la otra mitad afirmó hacerlo "ocasionalmente" (25%) o "regularmente" (25%).

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INDEC: los salarios registrados subieron un 3% en marzo y volvieron a perder contra la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este lunes que el índice de salarios creció un 3,4% mensual en marzo, por lo que el incremento equiparó a la inflación de ese mes ya que había sido del mismo índice. Además, detalló que la suba interanual fue del 36,4%.

En un informe, el Indec expuso que los salarios del sector registrado subieron un 3% mensual en marzo, mientras que el aumento interanual fue del 28,1%. De esta manera, según consignó Ámbito, cayeron por séptimo mes consecutivo y llevan una pérdida del 4,67% del poder adquisitivo.

En tal sentido, los del privado registrado crecieron un 2,1% en comparación con febrero y un 27,5% interanual. En tanto, en el privado no registrado aumentaron un 4,7% mensual en marzo y un 74,4% con respecto al mismo mes de 2025. Además, los sueldos de los trabajadores públicos registraron una suba mensual del 5%, con un alza interanual del 29,6%.