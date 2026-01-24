24 de enero de 2026 Inicio
La escapada de Buenos Aires a una mina olvidada de 1800: un plan perfecto para el verano 2026

Es un destino escondido entre las sierras que funcionaba como una mina de tungsteno y pasados los años, se convirtió en hostel y refugio buscado por aficionados del trekking y el turismo de aventura.

Es un destino muy buscado escondido en las sierras de Córdoba. 
Es un destino muy buscado escondido en las sierras de Córdoba.
  • Cerro Áspero es un antiguo asentamiento minero de wolframio conocido como el "Pueblo Escondido".
  • Se ubica en el límite entre Córdoba y San Luis, a unos 800 kilómetros de Buenos Aires.
  • El destino es un gran atractivo para los amantes del trekking de montaña y el off-road.
  • Se pueden recorrer las ruinas de la mina, incluyendo túneles y plantas de concentración.

En las entrañas de las Sierras Grandes de Córdoba, justo en el límite con San Luis, se encuentra uno de los destinos más enigmáticos y fascinantes de Argentina. Conocido mundialmente como el "Pueblo Escondido", es un destino perfecto para quienes buscan un viaje fuera de lo convencional en este verano 2026.

Los ovnis y extraterrestres llegan a Córdoba: con el Festival Alienígena 2026.
Los ovnis y extraterrestres llegan a Córdoba: Capilla del Monte se prepara para el Festival Alienígena

Cerro Áspero es un antiguo asentamiento minero de wolframio (tungsteno) hoy se posiciona como un destino turístico imperdible. Es un imán para los amantes del off-road y el trekking de montaña. Además, este lugar guarda una mística especial debido a los secretos en torno al pasado minero del pueblo, siendo un lugar lleno de historia para conocer.

Dónde queda Cerro Áspero

Pueblo Escondido

Cerro Áspero se ubica en el extremo sur de las Sierras Grandes, cerca de la localidad de Merlo, en San Luis, y de La Cruz, Córdoba. Desde CABA son alrededor de 800 kilómetros de distancia.

Qué puedo hacer en Cerro Áspero

Sin duda, uno de los principales atractivos que dan fama a este lugar es la vieja mina de Pueblo Escondido. Se encuentra ubicada en la confluencia de tres arroyos serranos que eran esenciales para el lavado de minerales.

Es posible caminar entre las ruinas de la "Mina de Wolframio", las antiguas plantas de concentración, los túneles y las estructuras de piedra que desafían la gravedad. La arquitectura del lugar, con sus edificios de techos de zinc y paredes de roca, es una joya fotográfica.

CERRO ASPERO-

Si bien es un recorrido que se recomienda hacer a pie, bajar por el cerro en 4x4 es una experiencia única, aunque arriesgada. Es recomendable hacerlo con un guía para no desorientarse.

Además, la zona está surcada por el arroyo Los Pasos Malos. Existen senderos que llevan a saltos de agua escondidos y ollas naturales de agua cristalina y helada, ideales para refrescarse en el verano tras una caminata extenuante.

Cómo llegar a Cerro Áspero

El acceso más común al Cerro es desde Merlo, San Luis. Se sube por el Camino al Filo hasta la cima de la sierra y, desde allí, comienza el descenso hacia el valle de la mina. El viaje desde CABA es de unos 800 km y suele demorar entre 9 y 10 horas hasta la base de la sierra.

Otra opción es tomar la RN 9 (Autopista a Rosario/Córdoba), desviarse en Villa María hacia la RN 158 hasta Río Cuarto, y de allí subir por la RP 5 hacia Embalse y La Cruz. Muchos visitantes optan por dejar los vehículos arriba y bajar a pie o contratar traslados especializados.

