Vacaciones en Córdoba 2026: este es el único hotel all inclusive de la provincia

En pleno verano 2026, Córdoba amplía su propuesta turística con alternativas que apuestan al confort y a las experiencias integrales, entre las que se destaca Pueblo Nativo , el primer resort All Inclusive de la provincia . Ubicado en la ciudad de Villa Giardino , en el Valle de Punilla , este complejo se consolida como una opción diferente para quienes buscan descanso, naturaleza y servicios premium sin salir de la provincia.

Pueblo Nativo se perfila como uno de los alojamientos más elegidos de la temporada gracias a su propuesta que combina gastronomía, actividades recreativas, spa y entretenimiento para todas las edades, todo enmarcado por el paisaje serrano. S u entorno natural, sumado a un diseño pensado para el relax y la desconexión , lo convierte en una alternativa atractiva tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

El resort cuenta con una ubicación estratégica y de fácil acceso : se puede llegar desde la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 38, atravesando el corredor turístico del Valle de Punilla, o bien por caminos alternativos que conectan con las principales localidades de la zona. Esta conectividad, junto a las mejoras viales de los últimos años, facilita la llegada de visitantes desde distintos puntos de la provincia y del país.

El hotel All Inclusive Pueblo Nativo Resort, Golf & Spa se encuentra en Villa Giardino , en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba. Está ubicado a aproximadamente una hora de la ciudad capital de Córdoba.

Pueblo Nativo Resort, Golf & Spa All Inclusive en Villa Giardino ofrece una experiencia completa que combina relajación y actividades al aire libre , permitiendo a sus huéspedes disfrutar del circuito hídrico y tratamientos de spa en Esencia Spa, nadar en la piscina de borde infinito con vistas a las sierras, practicar golf en su campo de 9 hoyos, realizar senderismo y avistaje de aves en senderos naturales, y participar en deportes como pádel y fútbol.

Además, el régimen all inclusive abarca una variada gastronomía de autor y coctelería en sus bares y restaurantes, complementado con opciones de entretenimiento nocturno en temporada alta y actividades recreativas para niños.

Cómo llegar a Pueblo Nativo

Para llegar en auto a Pueblo Nativo Resort Golf & Spa en Villa Giardino desde Córdoba Capital, se de tomar la Ruta Nacional 20 (Autopista a Carlos Paz), luego incorporarse a la Ruta Provincial 38 hacia el norte pasando por Cosquín y La Falda, continuar hasta Villa Giardino y seguir la señalización local hacia el resort ubicado en zona serrana.

Para llegar a Pueblo Nativo Resort en Villa Giardino desde Córdoba capital en colectivo, hay que dirigirse a la Terminal de Ómnibus (T1 o T2) y tome una empresa interurbana, como Lumasa o Sarmiento, que vaya por el Valle de Punilla hacia el norte, bajándose en la terminal de Villa Giardino. Desde allí, dada la ubicación del complejo en la zona serrana (Camino a Los Molles), se recomienda tomar un taxi o remís local para realizar el trayecto final de pocos kilómetros, el cual dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos en total.

Para llegar a Pueblo Nativo Resort en Villa Giardino desde Buenos Aires, hay que tomar un vuelo desde Aeroparque (AEP) o Ezeiza (EZE) con destino al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella en la ciudad de Córdoba (COR), un trayecto de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y una vez allí, alquilar un auto, tomar un taxi o contratar un traslado privado para recorrer los aproximadamente 80-90 kilómetros por la Ruta Nacional 38 hacia el Valle de Punilla, lo que tomará cerca de una hora y media más para llegar finalmente al complejo en Villa Giardino.