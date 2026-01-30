30 de enero de 2026 Inicio
Vacaciones en Córdoba 2026: este es el único hotel all inclusive de la provincia

Este alojamiento cinco estrellas tiene más de 100 hectáreas y una ubicación estratégica y de fácil acceso.

Por
En Córdoba hay un hotel All Inclusive ideal para pasar las vacaciones de verano 2026 a puro lujo.

En Córdoba hay un hotel All Inclusive ideal para pasar las vacaciones de verano 2026 a puro lujo.

  • En Córdoba hay un solo hotel All Inclusive: se trata de Pueblo Nativo.
  • Este alojamiento cinco estrellas está ubicado en Villa Giardino, en el Valle de Punilla.
  • Allí se pueden realizar distintas actividades deportivas, senderismo, avistaje de aves, sumado al descanso, relajación y actividades de spa.
  • El resort cuenta con una ubicación estratégica y de fácil acceso: se puede llegar desde la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 38.

En pleno verano 2026, Córdoba amplía su propuesta turística con alternativas que apuestan al confort y a las experiencias integrales, entre las que se destaca Pueblo Nativo, el primer resort All Inclusive de la provincia. Ubicado en la ciudad de Villa Giardino, en el Valle de Punilla, este complejo se consolida como una opción diferente para quienes buscan descanso, naturaleza y servicios premium sin salir de la provincia.

Villa Serrana construye una identidad propia que atrae tanto a parejas como a grupos de amigos o viajeros.
Así es Villa Serrana, el pueblo oculto de Uruguay con un paisaje poco común que es ideal para una escapada

Pueblo Nativo se perfila como uno de los alojamientos más elegidos de la temporada gracias a su propuesta que combina gastronomía, actividades recreativas, spa y entretenimiento para todas las edades, todo enmarcado por el paisaje serrano. Su entorno natural, sumado a un diseño pensado para el relax y la desconexión, lo convierte en una alternativa atractiva tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

El resort cuenta con una ubicación estratégica y de fácil acceso: se puede llegar desde la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 38, atravesando el corredor turístico del Valle de Punilla, o bien por caminos alternativos que conectan con las principales localidades de la zona. Esta conectividad, junto a las mejoras viales de los últimos años, facilita la llegada de visitantes desde distintos puntos de la provincia y del país.

Pueblo Nativo, Córdoba

Dónde queda Pueblo Nativo

El hotel All Inclusive Pueblo Nativo Resort, Golf & Spa se encuentra en Villa Giardino, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba. Está ubicado a aproximadamente una hora de la ciudad capital de Córdoba.

Qué puedo hacer en Pueblo Nativo

Pueblo Nativo Resort, Golf & Spa All Inclusive en Villa Giardino ofrece una experiencia completa que combina relajación y actividades al aire libre, permitiendo a sus huéspedes disfrutar del circuito hídrico y tratamientos de spa en Esencia Spa, nadar en la piscina de borde infinito con vistas a las sierras, practicar golf en su campo de 9 hoyos, realizar senderismo y avistaje de aves en senderos naturales, y participar en deportes como pádel y fútbol.

Además, el régimen all inclusive abarca una variada gastronomía de autor y coctelería en sus bares y restaurantes, complementado con opciones de entretenimiento nocturno en temporada alta y actividades recreativas para niños.

Cómo llegar a Pueblo Nativo

Para llegar en auto a Pueblo Nativo Resort Golf & Spa en Villa Giardino desde Córdoba Capital, se de tomar la Ruta Nacional 20 (Autopista a Carlos Paz), luego incorporarse a la Ruta Provincial 38 hacia el norte pasando por Cosquín y La Falda, continuar hasta Villa Giardino y seguir la señalización local hacia el resort ubicado en zona serrana.

Para llegar a Pueblo Nativo Resort en Villa Giardino desde Córdoba capital en colectivo, hay que dirigirse a la Terminal de Ómnibus (T1 o T2) y tome una empresa interurbana, como Lumasa o Sarmiento, que vaya por el Valle de Punilla hacia el norte, bajándose en la terminal de Villa Giardino. Desde allí, dada la ubicación del complejo en la zona serrana (Camino a Los Molles), se recomienda tomar un taxi o remís local para realizar el trayecto final de pocos kilómetros, el cual dura aproximadamente 2 horas y 40 minutos en total.

Para llegar a Pueblo Nativo Resort en Villa Giardino desde Buenos Aires, hay que tomar un vuelo desde Aeroparque (AEP) o Ezeiza (EZE) con destino al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella en la ciudad de Córdoba (COR), un trayecto de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y una vez allí, alquilar un auto, tomar un taxi o contratar un traslado privado para recorrer los aproximadamente 80-90 kilómetros por la Ruta Nacional 38 hacia el Valle de Punilla, lo que tomará cerca de una hora y media más para llegar finalmente al complejo en Villa Giardino.

