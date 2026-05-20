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Actores Argentinos y Ricardo Darín exigen regular la IA: "Mi imagen es mi herramienta"

Desde el gremio denunciaron el peligro del uso de la Inteligencia Artificial con el trabajo de los intérpretes. Lanzaron una advertencia al Gobierno, mientras trabajan sobre un proyecto legislativo.

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

El gremio de actores denunció que está en peligro el trabajo de los intérpretes.

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El avance de la tecnología y el uso de la Inteligencia Artificial alarma al espectáculo en el mundo y en Argentina. En este contexto, la Asociación Argentina de Actores difundió un video donde alertaron sobre cómo afecta a su rubro.

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.
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Ricardo Darín y otros actores como Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile, fueron parte de una campaña nacional para exigirle de manera urgente al Gobierno para que intervenga para regular en este herramienta antes de que sea tarde.

“¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?“, se escucha decir a un Darín serio mirando a cámara y con la idea de generar dudas en el espectador.

Desde la agrupación remarcaron que el uso de la IA ataca de manera directa los derechos laborales y la identidad de los intérpretes: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, subrayó el protagonista de El Eternauta.

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En cuanto a la participación de Gustavo Garzón, destaca la preocupación apuntando al público: ”Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“.

A su turno, Marina Bellati expuso qué pasa sobre el propio cuerpo y el trabajo: ”Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan".

Actores trabajo en un proyecto sobre la IA

Desde el gremio de Actores aseguraron que es la primera campaña sobre el peligro del uso de la IA y cómo afecta a los derechos laborales de los intérpretes en Argentina. En los próximos días se sumarán otras caras y voces a Darín, Bellati y Garzón, y trabajan en un proyecto para acercar a los legisladores en el Congreso para la regulación de esta nueva tecnología.

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