14 de mayo de 2026 Inicio
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El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

A pesar del "falso veranito" con temperaturas cerca de los 20 grados durante la semana, un nuevo ingreso de un frente frío cambia drásticamente las condiciones meteorológicas. Las bajas temperaturas se mantendrán por, al menos, diez días y sin lluvias a la vista.

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El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

En medio de una semana marcada por temperaturas cerca de los 20 grados, el ingreso de un nuevo frente frío cambiará drásticamente las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Las bajas temperaturas se mantendrán por, al menos, diez días y sin lluvias a la vista.

La capital fueguina podría pasar casi dos días consecutivos bajo estas precipitaciones.
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El frío llegó para quedarse en Buenos Aires, desde Meteored informaron que a partir de mitad de semana llegó un cambio de aire, sumado a "la rotación de vientos al sur y un nuevo descenso de temperaturas asociado".

Esto generará que "el frío persista al menos hasta finales de la próxima semana con intensidad moderada". En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) las máximas no superarán los 19 grados y las mínimas rondarán por debajo de los 13 grados.

CABA pronóstico 14-5-26
Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

El día más frío de la semana será el domingo 17 de mayo con una máxima de 15 y una mínima de 6 grados. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado y, por el momento, no hay pronóstico de lluvias para los próximos días.

Sin embargo, esto podrá cambiar de cara al fin de semana, de Meteored añadieron que un "frente frío cruzaría la región del AMBA cerca de la mañana o mediodía del sábado, con rotación de vientos al sur". Por lo que el sábado se podría presentar una "una probabilidad media a baja de lluvias aisladas, las cuales en caso de producirse no acumularían más que 5 mm".

Ranking de temperaturas en Argentina: cómo avanza el frío

Salta Salta 4.2ºC
Santa Rosa del Conlara San Luis 2.3ºC
Azul Buenos Aires 1.8ºC
Malargüe Mendoza 0.6ºC
Trelew Chubut 0.6ºC
Puerto Madryn Chubut 0.6ºC
Neuquén Neuquén -0.8ºC
Esquel Chubut -2.8ºC
Chapelco Neuquén -6ºC
Maquinchao Río Negro -7.2ºC

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