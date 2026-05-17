Rebelión en el tenis por los premios en Roland Garros: "Creo que en algún momento haremos un boicot"

Las principales figuras del circuito ATP y WTA cuestionaron la distribución del prize money del segundo Grand Slam y reclamaron mejores condiciones. La Asociación de Jugadores denunció que reciben un porcentaje insuficiente de los ingresos y advirtió que, si no hay cambios, podrían tomar medidas drásticas.

En la previa del segundo Grand Slam del año, los tenistas elevaron la voz para demostrar su descontento respecto a los premios económicos que entregará Roland Garros en 2026. Los consideran insuficientes y sumaron una serie de reclamos para que todo cambie. Algunas de las figuras más destacadas hablan de realizar un boicot.

El certamen se llevará a cabo del 24 de mayo al 6 de junio en el Stade Roland Garros y tendrá la participación de los tenistas más destacados del mundo, excepto figuras como Carlos Alcaraz, que se bajó por lesión. Pero, más allá de lo particularmente tenístico, hay una queja colectiva que tiene que ver con el prize money, es decir, el premio económico, y los jugadores aseguran sentirse "decepcionados".

El reclamo no es nuevo porque, en lo que respecta a lo económico, llevan varios años peleando por conseguir que los grandes torneos del circuito mejoren los premios. Hasta ahora, dos de los cuatro Grand Slam reaccionaron ante el pedido e hicieron el aumento.

Por el momento, US Open decidió aumentar los premios al 20% de sus ingresos, mientras que Australian Open los elevó a 16% y Wimbledon todavía no se expresó. Pero Roland Garros solo subió a 9,53%: eso despertó la bronca porque no solo impacta entre los tenistas más destacados que llegan a instancias finales, sino que vuelve menor el premio para jugadores que solo están en qualys. Además, una de las quejas principales es que nunca preguntaron si les parecía bien, solo lo informaron.

El reclamo se vio reflejado en el comunicado de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA): "Según los responsables del torneo, Roland Garros generó 395 millones de euros en ingresos en 2025, un aumento interanual del 14%, y sin embargo el dinero de los premios subió apenas un 5,4%, lo que redujo la participación de los jugadores dentro de los ingresos al 14,3%".

"Con ingresos estimados en más de 400 millones de euros para el torneo de este año, el dinero de los premios como porcentaje de los ingresos probablemente seguirá siendo inferior al 15%, muy por debajo del 22% que los jugadores han solicitado para poner a los Grand Slams en línea con los torneos combinados 1000 de la ATP y la WTA", agregaron.

Carlos Alcaraz Roland Garros 2025 Alcaraz fue campeón en 2025. Roland Garros

Y finalizaron: "Mientras que otros deportes internacionales importantes están modernizando su gobernanza, alineando a las partes interesadas y generando valor a largo plazo, los Grand Slams siguen resistiéndose al cambio. La ausencia de consulta con los jugadores y la continua falta de inversión en su bienestar reflejan un sistema que no representa adecuadamente los intereses de quienes son fundamentales para el éxito de este deporte".

El famoso prize money no es el único problema; los jugadores también quieren que los grandes torneos tengan políticas relacionadas con los fondos de pensiones, la maternidad o los seguros por lesiones, y piden que aporten un porcentaje más allá de los que hace la ATP o WTA.

La amenaza de boicot ante los premios económicos de Roland Garros

Una de las que opinó fue la número del mundo, Aryna Sabalenka, y aseguró que barajan dejar de presentarse a modo de protesta: "Creo que en algún momento haremos boicot. Sí. Siento que será la única manera de, por así decirlo, luchar por nuestros derechos. Definitivamente, cuando ves la cifra y ves la cantidad que recibe el jugador, siento que el espectáculo depende de nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, ni sería ese entretenimiento. Así que creo que, sin duda, merecemos recibir un mayor porcentaje".

Sabalenka Sabalenka lidera el reclamo a RG. Redes sociales

Otra de las que habló fue Madison Keys, número 19 del mundo, y aseguró en Eurosports France: "Estoy lista para boicotear un Grand Slam y siento que es algo que muchos jugadores están dispuestos a hacer. Es inspirador ver a tanta gente dispuesta a llegar tan lejos en nombre de todos los jugadores. Un gran número de jugadores se ha unido y ha acordado que, si fuera necesario un boicot, lo llevaremos a cabo. Espero que no lleguemos a ese extremo. Creo que es una de esas cosas de las que se habla mucho hasta que, finalmente, suceden".

Madison Keys Madison Keys ganó 10 títulos WTA y fue nro. 5. Redes sociales

Jannik Sinner, el actual número 1 del mundo del ranking ATP, también se posicionó sobre los premios y consideró que "se trata de respeto. No lo sentimos. Estamos decepcionados. Damos más de lo que recibimos. No solo los Top, sino todos los tenistas. Entiendo por qué la gente habla del boicot. Los mejores jugadores enviaron una carta y estamos decepcionados con el resultado de Roland Garros. En otros deportes, una situación así habría tenido otra respuesta", sostuvo.

Otros de los tenistas que están de acuerdo son Coco Gauff, Iga Swiatek, Madison Keys y, por el lado de los hombres, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, entre otros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmgmoron/status/2052386094386204839&partner=&hide_thread=false Fuertes palabras de Sinner hoy en Roma acerca del prize money de Roland Garros y el posible boicot.



“Se trata de respeto. No lo sentimos. Estamos decepcionados. Damos más de lo que recibimos. No solo los Top, sino todos los tenistas”



pic.twitter.com/4zoXGDV4la https://t.co/ymZskag0ho — José Morón (@jmgmoron) May 7, 2026

Pero esto no es nuevo, porque la PTPA ya había hecho un reclamo similar en marzo: "Tras la fachada glamorosa que promueven los Demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad. Hemos agotado todas las opciones de reforma mediante el diálogo, y los órganos rectores no nos han dejado otra opción que exigir responsabilidades ante los tribunales. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados".

Roland Garros 2026: cómo se dividen los premios y cuánto ganan los tenistas

Campeones: 2.800.000 euros

Finalistas: 1.400.000 euros

Semifinales: 750.000 euros

Cuartos: 470.000 euros

Octavos: 285.000 euros

Tercera ronda: 187.000 euros

Segunda ronda: 130.000 euros

Primera ronda: 87.000 euros

Qualy 3: 48.000 euros

Qualy 2: 33.000 euros

Qualy 1: 24.000 euros

La tensión entre los jugadores y los organizadores de los Grand Slam suma un nuevo capítulo en la previa de Roland Garros 2026, con figuras de primer nivel que ya no solo reclaman una mejor distribución económica, sino también mayores garantías laborales y de bienestar. Mientras el circuito sigue creciendo en ingresos y exposición mundial, los tenistas consideran que el reparto actual quedó desactualizado; que ellos son parte del show, pero a veces son los más perjudicados. Por eso, dieron el aviso y, de no haber mejoras en el año próximo, las medidas serán muy drásticas, lo que podría marcar un fuerte impacto en el tenis.