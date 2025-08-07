7 de agosto de 2025 Inicio
Dieron detalles sobre la detención del autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Alejandro Mattar, fiscal a cargo de la causa en San Juan, contó que ya a las 48 horas de ocurrido el hecho ya habían dado con la identidad del agresor, aunque debían confirmar toda la información "para no dejar ningún cabo suelto".

Se conocieron los detalles de la detención del autor de la amenaza de bomba del show de Lali.

A menos de una semana de la amenaza de bomba en el recital que Lali brindó en San Juan, el fiscal dio detalles de la detención del hombre de 74 años. Alejandro Mattar destacó el operativo realizado por las fuerzas de seguridad para tratar de dar con la identidad del hombre apenas se conoció el llamado al 911.

“Quiero resaltar el trabajo que se hizo en el Parque de Mayo. Los equipos de seguridad, Bomberos y Policía de provincia de San Juan realizaron una excelente evacuación del lugar”, indicó en diálogo con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N.

“Se hizo una requisa consciente y efectiva para constatar que no había peligro y enseguida se generó una comunicación con la División de Apoyo y Análisis Tecnológico, quien dio con la ubicación de los teléfonos que se utilizaron y con la identidad de la persona”, agregó.

Lali Espósito
La cantante explicó a sus seguidores porqué había que evacuar el lugar.

La cantante explicó a sus seguidores porqué había que evacuar el lugar.

Luego, Mattar indicó que “gracias a esas tareas de investigación se determinó la antena, el equipo de comunicación y así se llegó a dar con la persona titular de la línea para detenerlo”. Igualmente, aclaró que “a 48h ya teníamos el dato, pero necesitábamos tener toda la información para no dejar ningún cabo suelto”.

De acuerdo con lo que resolvieron las investigaciones, el hombre aparentemente utilizó un aparato que usaba anteriormente y no era su celular actual. “Algún conocimiento tenía porque nos derivó a un 011, pero era un aparato de la provincia de San Juan”, reconoció el Fiscal.

Sobre la detención y situación legal del hombre, Mattar dijo que “fue cambiando, porque no podía estar detenido en comisaría ahora está detenido de forma domiciliaria. Es un hombre de 74 años, con problemas de diabetes y presión arterial”.

