Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Se trata de Juan Carlos Salem, quien fue arrestado en el departamento sanjuanino de Rivadavia, donde las autoridades además incautaron un arma calibre 22. La amenaza había demorado el recital de la artista pop en la provincia.

La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

lali esposito revelo el terrible accidente que sufrio y como la salvaron en el garrahan: mi vida hubiera sido otra
Lali Espósito reveló el terrible accidente que sufrió y cómo la salvaron en el Garrahan: "Mi vida hubiera sido otra"

Se trata de Juan Carlos Salem, un hombre de 74 años, quien fue arrestado en su vivienda ubicada en el Lote 20 de La Bebida, Rivadavia, donde además de la detención se incautó un revólver sin la debida habilitación. Fue trasladado a la Comisaría 13ª.

Según fuentes judiciales, el detenido admitió haber realizado la llamada telefónica y reconoció su error con la frase: "Me mandé una cag...". Tras la amenaza, intentó destruir el celular, pero la Policía pudo rastrear el dispositivo a través del número IMEI. Al momento de ser retirado de su domicilio y subido al patrullero, Salem se dirigió a los periodistas con un fuerte mensaje: "A estos que están filmando, háganlos cag...".

Salem quedó imputado por intimidación pública, un delito grave que generó pánico y obligó a evacuar parte del estadio durante un show repleto de fanáticos. De acuerdo con portales locales, el imputado trabajó en su pasado en el sector de la minería, mientras que descartaron que tuviera una afiliación a un partido político.

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que esa negra puta, kirchnerista, actúe, así que de ustedes depende que no salga gente lastimada", habría expresado Salem, en su llamada al 911.

La Justicia de San Juan maneja actualmente tres hipótesis sobre el delito, con penas que podrían ir de 2 a 10 años de prisión. Además, se confirmó que la llamada se efectuó desde un número con características de Buenos Aires pero realizada físicamente desde la zona de Marquesado, Rivadavia.

