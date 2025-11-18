El hijo que Diego tuvo con Verónica Ojeda estuvo presente en la jornada en la que se leyó el veredicto contra a magistrada que estuvo al frente del tribunal por la muerte del exfutbolista. “Estoy conforme con lo que se hizo”, agregó, visiblemente emocionado.

Dieguito Fernando , el hijo menor de Diego Maradona, estuvo presente en la última jornada del debate contra la jueza Julieta Makintach en el que quedó destituida, finalmente, y tras el fallo, el nene de 12 años se pronunció al respecto y pidió justicia por su padre.

Destituyeron a la jueza Makintach por el documental durante el juicio de la muerte de Maradona

Acompañado por su madre, Verónica Ojeda, y el abogado Mario Braudy, el hijo más chico del exfutbolista se pronunció al respecto en las escaleras del tribunal visiblemente emocionado: “Quiero justicia por mi papá”.

Después, cuando ya se estaba retirando, el pequeño volvió a hablar y aseguró haber quedado conforme con la definición de la Justicia. “ Estoy conforme con lo que se hizo. De a poco se está haciendo justicia por mi papá” , señaló ante los micrófonos de América TV.

Ojeda había anticipado que su hijo estuvo presente en los tribunales de La Plata para “hacer justicia por su papá” y tras ello indicó que ahora su deseo es se lleve a cabo el próximo juicio que se realizará el 17 de marzo. “Solo quiero justicia por Diego” , indicó.

Por su parte, Braudy aseguró que la decisión de la Justicia fue “lo correcto, lo que tenían que hacer” . “El Tribunal actuó correctamente, fue por unanimidad, no hubo ninguna disidencia. La única que cree que hizo todo bien el Makintach”. En tanto, respecto al juicio por la muerte del astro del fútbol, el letrado aseguró que ahora “la Justicia penal tiene las manos libres porque la jueza ya no tiene fueros con lo cual tienen libertad para continuar investigando”.

“Creo que Makintach es culpable, ha cometido muchos delitos como incumplimiento de deberes de funcionario públicos, abusos de autoridad. Hasta el día de hoy, esta mujer no tiene conciencia porque no entiene de lo que hizo, cree que es inimputable. Todos creen que hizo las cosas que hizo las cosas mal y ella cree que las hizo bien”, aseguró.

Embed - JULIETA MAKINTACH NO PODRÁ EJERCER MÁS CARGOS JUDICIALES: "ERA LO QUE HABÍA QUE HACER"

Luego de seis audiencias de debate, el jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes la destitución de la jueza Julieta Makintach, por cometer irregularidades y haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que finalmente tuvo que ser anulado. De manera unánime (11 votos), se dispuso también la inhabilitación para volver a ocupar un cargo judicial.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata. Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía habían solicitado su destitución. La defensa, en tanto, había pedido la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

“Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias, a la Dr. Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº2 del departamento judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº3”, leyó en un primer momento el Dr. Ulises Giménez.

Verónica Ojeda, su hijo Diego Fernando y su pareja Mario Baudry, abogado del caso Maradona, por primera vez formaron parte de la audiencia y escucharon la resolución en primera fila. Mientras que la ahora exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo, que se dio a conocer a las 10:40.