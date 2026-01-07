7 de enero de 2026 Inicio
Encontraron a una bebé recién nacida abandonada en un tacho de basura: está en terapia intensiva

La niña nació prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación. Fue hallada sin ropa y con el cordón umbilical cortado de manera artesanal.

La pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300.

Una beba recién nacida fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín. Aunque se encuentra estable, está en terapia intensiva de neonatología, ya que nació prematura de 36 semanas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el parte policial indicó que la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa y con el cordón umbilical cortado de manera artesanal, por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

