Lionel Messi reflexionó sobre el vínculo inevitable con Diego Maradona, habló de los valores que marcaron su carrera y confesó el profundo arrepentimiento que sintió tras anunciar su retiro de la Selección argentina.

Lionel Messi volvió a hablar sobre la comparación que atraviesa al fútbol argentino hace más de una década: la que lo vincula con Diego Maradona. Lo hizo trazando una diferencia generacional que explica miradas y consideraciones.

Messi va por más récords.
“La generación antigua que vio lo que hizo Diego, lo idolatra y es justo por todo lo que nos dio no solo a nivel de fútbol”, afirmó. "Pero hay otra generación que creció sin haberlo visto tanto y si bien Diego siempre va a ser Diego y nunca va a haber nadie como él, conoció otra cosa y se fue identificando con otra persona", agregó.

Lejos de buscar ocupar un lugar simbólico que no siente propio, Messi evitó asumir roles ajenos a su forma de ser. “No me quiero meter en esa responsabilidad de transmitir humildad”, dijo en una entrevista de Luzu, aunque aclaró que siempre actuó conforme a los valores con los que se formó. “Siempre fui yo mismo, con los valores que aprendí en mi casa y en el Barcelona, que me hicieron crecer como profesional y como persona”. En esa línea, remarcó su perfil bajo: “No me gusta exponerme mucho y hablar, estar en boca de los medios si no es por lo que sé hacer”.

El capitán argentino también se detuvo en uno de los momentos más difíciles de su carrera: la renuncia a la Selección tras la Copa América 2016. “Cuando dije que no jugaba más en la Selección me arrepentí muchísimo”, confesó. Luego contó que miraba los partidos por televisión y quería estar dentro de la cancha. “Menos mal que pude volver atrás y no me importó lo que dijeran”, sostuvo. Para Messi, la experiencia dejó una enseñanza clara: “Hay que seguir intentando, porque de eso se trata la vida: golpearte, levantarte y volver a intentarlo”.

Finalmente, volvió sobre su identidad personal y familiar, un eje constante en su discurso. Aseguró que nunca actuó ni construyó un personaje y que los valores que intenta transmitirles a sus hijos son los mismos que heredó. “El respeto, el trabajo, la humildad”, enumeró, al recordar a su padre y el sacrificio cotidiano que hacía para sostener a la familia. Una definición que, sin buscar comparaciones, ayuda a entender por qué Messi eligió siempre hablar desde la cancha y no desde el pedestal.

